Les juristes de l’État ont partiellement gain de cause en Cour suprême

MONTRÉAL — La guérilla juridique entre le gouvernement du Québec et ses juristes est maintenant terminée, mais le vrai travail de négociation, qui traîne depuis six ans, reste à faire.

La Cour suprême a en effet refusé, jeudi, d’entendre cette cause, confirmant ainsi que la loi spéciale qui avait forcé le retour au travail des juristes en 2017 était inconstitutionnelle. C’est ce qu’avait jugé la Cour supérieure en septembre 2019 et que la Cour d’appel avait confirmé en avril dernier.

Il s’agit en grande partie d’une victoire pour Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ), qui avaient été forcés de retourner au travail après une grève de quatre mois en 2016 et 2017. Le retour au travail s’était effectué sous la menace de fortes amendes qui étaient prévues dans la loi spéciale du ministre Pierre Moreau, alors président du Conseil du Trésor.

De plus, la loi spéciale leur interdisait aussi de faire la grève pendant trois ans, instituait un mécanisme de négociation et, à défaut d’une entente, les conditions de travail devaient être imposées.

Dans sa décision en première instance, la juge Johanne Brodeur avait déterminé que la loi spéciale constituait «une entrave substantielle à la liberté d’association» et que sa justification n’avait pas été démontrée. C’est sur cette question que LANEQ peut désormais crier victoire.

Retour à la case départ

Cependant, Québec n’était pas seul en appel sur la décision: LANEQ contestait de son côté la décision des tribunaux inférieurs de ne pas fixer les règles de négociation. Le syndicat des juristes avait en effet demandé dès le départ au tribunal d’imposer la création d’un véritable mécanisme de règlement des différends qui aurait pris la forme d’un arbitrage obligatoire dont les conclusions auraient lié les deux parties.

La juge Brodeur avait toutefois estimé que ce n’était pas là le rôle des tribunaux. «Il appartient aux parties de négocier ou au législateur d’édicter un mécanisme de règlement des différends respectueux des droits et libertés garantis par la Charte canadienne. Le Tribunal rejette cette demande dans le respect du principe de séparation des pouvoirs», écrivait-elle dans sa décision.

Ainsi, l’État et les juristes se retrouvent maintenant à la case départ puisque les parties n’ont toujours pas réglé la convention collective de 2015-2020 et que celle de 2020-2023 reste à négocier.

Les points en litige qui avaient mené au déclenchement de la grève étaient la recherche de la parité de rémunération avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, de même que ce fameux mécanisme de règlement des différends qui lierait les parties et qu’aucun tribunal n’a voulu aborder jusqu’ici. Ce genre de mécanisme existe dans d’autres provinces, notamment en Ontario et en Colombie-Britannique, et permet d’éviter les conflits répétitifs à chaque renouvellement de convention collective.

La grève de quatre mois des avocats et notaires du gouvernement avait eu pour effet de paralyser une grande partie du fonctionnement de l’État. Ce sont ces juristes qui plaident toutes les causes impliquant le gouvernement devant les tribunaux administratifs et autres. Leur grève avait également mis un frein sur la préparation de projets de loi et règlements, sur la préparation et l’analyse des innombrables contrats du gouvernement et ainsi de suite.