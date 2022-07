Les lacs dans l’eau chaude à cause des changements climatiques

Une nouvelle recherche indique que les lacs canadiens sont dans l’eau chaude à cause des changements climatiques.

Une analyse de 143 études différentes a révélé que partout, les lacs deviennent plus chauds, moins profonds et plus sujets à la prolifération d’algues toxiques.

Les chercheurs disent que les poissons d’eau froide comme le touladi sont écartés par d’autres, comme l’achigan à petite bouche.

Ils ont découvert que les lacs des latitudes septentrionales comme le Canada connaissent les changements les plus rapides.

Et ils disent que ces changements sont entraînés par le plus grand nombre de jours sans glace et une plus grande évaporation.

L’article a été publié dans la revue «Bioscience».