Les lauréats du prix Nobel de la paix sont dévoilés

OSLO — Le prix Nobel de la paix de cette année a été décerné au militant biélorusse emprisonné Ales Bialiatski, au groupe russe Memorial et à l’organisation ukrainienne Center for Civil Liberties.

Les lauréats ont été annoncés vendredi à Oslo par Berit Reiss-Andersen, présidente du comité Nobel norvégien.

Mme Reiss-Andersen a déclaré que les juges voulaient honorer «trois défenseurs exceptionnels des droits de l’homme, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les pays voisins, la Biélorussie, la Russie et l’Ukraine».

«Grâce à leurs efforts constants en faveur des valeurs humaines, de l’antimilitarisme et des principes du droit, les lauréats de cette année ont revitalisé et honoré la vision d’Alfred Nobel de la paix et de la fraternité entre les nations, une vision dont le monde a le plus besoin aujourd’hui», a-t-elle déclaré aux journalistes à Oslo.

Le prix a par le passé mis en lumière des groupes et des militants qui tentent de prévenir les conflits, d’atténuer les difficultés et de protéger les droits de l’homme.

Les gagnants de l’année dernière ont traversé une période difficile depuis qu’ils ont reçu le prix. Les journalistes Dmitry Muratov de Russie et Maria Ressa des Philippines se sont battus pour la survie de leurs agences de presse, défiant les efforts du gouvernement pour les faire taire.

Ils ont été honorés l’année dernière pour «leurs efforts pour sauvegarder la liberté d’expression, qui est une condition préalable à la démocratie et à une paix durable».

Une semaine d’annonces de prix Nobel a débuté lundi avec le prix de médecine honorant un scientifique qui a percé les secrets de l’ADN de l’homme de Néandertal.

Trois scientifiques ont remporté conjointement le prix de physique mardi pour avoir montré que de minuscules particules peuvent conserver une connexion les unes avec les autres même lorsqu’elles sont séparées.

Le prix de chimie a été décerné mercredi à trois scientifiques qui ont développé des moyens de connecter des molécules pouvant être utilisées pour concevoir des médicaments plus ciblés.

L’écrivaine française Annie Ernaux a remporté jeudi le prix Nobel de littérature.

Le prix Nobel d’économie 2022 sera annoncé le lundi 10 octobre.

Les prix sont accompagnés d’une récompense de 10 millions de couronnes suédoises (1,2 million $CAN) et seront remis le 10 décembre. L’argent provient d’un legs laissé par le créateur du prix, l’inventeur suédois Alfred Nobel, en 1895.