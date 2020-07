Les libéraux chercheront à prolonger le Programme de subvention salariale

OTTAWA — La Chambre des communes se réunit lundi alors que les libéraux cherchent à adopter un projet de loi pour prolonger leur Programme de subvention salariale, octroyer une prestation spéciale aux personnes handicapées et prolonger certaines échéances pour les causes portées devant les tribunaux.

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a déclaré que le Programme de subvention salariale devait être prolongé jusqu’en décembre et que ses critères devaient être assouplis un peu, afin que les entreprises puissent rouvrir et embaucher des travailleurs même si les affaires sont plus lentes au début, alors que le pays est toujours frappé par la pandémie de COVID-19.

Les prestations pouvant aller jusqu’à 600 $ pour les personnes handicapées et les prolongations judiciaires étaient des éléments d’un projet de loi que les libéraux n’ont pas pu faire adopter à la Chambre des communes en juin.

Il aurait également ajouté de nouvelles sanctions pour les fraudes à la Prestation canadienne d’urgence, mais les libéraux n’ont pas pu trouver un autre parti pour l’appuyer.

Lundi matin, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a confirmé que ses députés appuieront ce nouveau projet de loi, ce qui rend son adoption presque certaine.

«Il y a des déceptions, mais de façon générale, nous considérons que le C-20 est un progrès et nous allons voter en faveur d’un progrès pour sa mise en oeuvre rapide», a déclaré M. Blanchet en conférence de presse.

Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a dit que son parti est en faveur de l’aide pour les personnes handicapées, mais trouve la nouvelle formule pour la subvention salariale trop compliquée.

«C’est trop complexe. Vous avez besoin d’un degré (diplôme) en mathématiques pour comprendre», a-t-il critiqué.