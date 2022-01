Les libéraux de Dominique Anglade proposent une unité de déconfinement

MONTRÉAL — Pour «arrêter de jouer au yo-yo» et donner plus de prévisibilité aux secteurs de l’économie, le Parti libéral du Québec (PLQ) suggère la création d’une unité ayant comme mandat d’anticiper la venue d’une prochaine vague de COVID-19.

Dans l’optique d’apprendre à vivre avec le virus et d’éviter de tout refermer, la cheffe libérale Dominique Anglade souhaite la création d’une escouade nommée «COVIE-19» qui ferait le lien avec les différents milieux comme la restauration et la culture.

Celle-ci viserait à coordonner les efforts de réouverture. Elle définirait également les balises permettant le maintien des activités de différentes entreprises dans l’éventualité d’une nouvelle vague, a expliqué Mme Anglade en conférence de presse, dimanche.

«De déterminer à l’avance comment on réagirait dans un cas où on aurait de nouveaux variants. Ne pas attendre à la dernière minute le 30 décembre pour annoncer le 31 décembre ce qui va se passer. Le gouvernement joue au yo-yo, attend à la dernière minute, ferme tout et recommence. Les gens sont pris de court. (…) On ne peut plus continuer à fonctionner comme ça», a-t-elle soutenu.

«Lorsqu’on parle aux gens d’affaires, le maître mot, c’est prévisibilité. (…) Les restaurants veulent avoir une date, une échéance» pour assurer la viabilité de leur entreprise, a fait valoir à ses côtés le député Marc Tanguay, porte-parole en matière d’économie pour l’opposition officielle.

Mme Anglade voudrait la mise en place de cette unité «le plus tôt possible». Elle serait maintenue «tout le temps nécessaire pour passer à travers de la suite des choses».

Le PLQ veut que cette prévisibilité prenne forme aussi dans des plans de déconfinement par secteur. La formation propose également des plans d’approvisionnement à long terme pour les équipements de protection, les tests de dépistage, les vaccins, les médicaments et les équipements d’aération.

Autre recommandation pour renforcer le volet scientifique et mieux anticiper, les libéraux souhaitent la mise sur pied d’un comité scientifique indépendant dirigé par le scientifique en chef du Québec.

Le parti réitère aussi sa demande de voir la Santé publique et les élus politiques tenir des points de presse séparés.

Mme Angalde demande plus de transparence et d’écoute de la part du gouvernement Legault. La cheffe de l’opposition officielle avait réclamé au début du mois une séance extraordinaire d’urgence à l’Assemblée nationale pour discuter de la gestion de la pandémie, ce que François Legault a refusé de faire.

Le premier ministre a repris depuis deux semaines des rencontres hebdomadaires avec les chefs des partis d’opposition. Mme Anglade a toutefois décidé de ne plus y participer vendredi dernier, considérant que ces réunions sont «instrumentalisées» par M. Legault.

La pression augmente sur le gouvernement caquiste pour qu’il adopte des allégements dans le contexte où le pic des hospitalisations dû à la COVID-19 semble atteint.

Le Parti québécois a aussi pressé vendredi dernier la Santé publique d’élaborer un plan de déconfinement. Le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, a affirmé que plusieurs secteurs souffrent de l’absence de prévisibilité et de la confusion autour des mesures sanitaires.

—–

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.