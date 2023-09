Les libéraux de l’Atlantique fustigent le PCC pour une loi sur les énergies vertes

OTTAWA — Le caucus libéral de l’Atlantique reproche au Parti conservateur de s’opposer à une nouvelle loi qui étendrait les accords atlantiques aux énergies renouvelables.

Les accords sont deux textes législatifs distincts, adoptés pour la première fois dans les années 1980 pour établir un processus réglementaire unique pour l’exploitation pétrolière et gazière extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse.

Le Canada et les deux provinces ont convenu en avril 2022 de mettre à jour les lois fédérales et provinciales pour y ajouter les énergies renouvelables côtières, alors que la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve cherchent à exploiter le vent au large de leurs côtes.

Le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, affirme que le projet de loi fédéral n’est qu’une évolution du développement énergétique qui permettra à Terre-Neuve et à la Nouvelle-Écosse de profiter d’opportunités d’investissement massives dans la transition vers une électricité propre.

Les députés conservateurs affirment qu’ils soutiennent les projets d’énergies renouvelables, mais ne peuvent pas soutenir ce projet de loi car il introduit des couches de bureaucratie et permet aux politiciens d’ordonner la fin des forages pétroliers extracôtiers dans les zones marines protégées.

Le président du caucus libéral de l’Atlantique, Kody Blois, affirme que ne pas appuyer le projet de loi constitue une attaque contre le Canada atlantique et sa prospérité future.