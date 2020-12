Les libéraux défendent leur gestion des vaccins, les conservateurs veulent un comité

OTTAWA — Le gouvernement libéral se défend d’avoir laissé tomber les Canadiens concernant les vaccins contre la COVID-19, faisant valoir en réponse aux allégations de leurs rivaux politiques que le Canada a été l’un des premiers pays à commander des doses à plusieurs fournisseurs étrangers.

Le premier ministre Justin Trudeau a admis la semaine dernière que d’autres pays produisant des vaccins sur leur propre territoire étaient susceptibles de faire vacciner leurs citoyens avant d’envoyer des doses au Canada, ce qui a provoqué un tollé des partis de l’opposition.

Les conservateurs ont également accusé les libéraux d’avoir misé trop largement sur ce qui a finalement été un partenariat avorté entre le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et une entreprise chinoise pour mettre au point et produire un vaccin au Canada.

Le gouvernement libéral a confirmé en août que l’accord avec CanSino Biologics s’était effondré, après que le gouvernement chinois a bloqué l’envoi d’échantillons de vaccins destinés à être utilisés pour des essais cliniques au Canada. Les conservateurs font maintenant pression pour tenir des audiences parlementaires sur ce partenariat avorté.

Mardi, la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, a soutenu que le Canada avait été l’un des premiers pays à signer un accord avec la société pharmaceutique américaine Moderna, et que l’entreprise avait confirmé que le Canada serait l’un des premiers à recevoir des doses de son vaccin.

Mme Anand a dénoncé ce qu’elle a qualifié de «désinformation» sur les vaccins, soulignant que Moderna «a déclaré publiquement que le Canada est en tête de file pour ses doses de vaccins».

Le Canada a également été le quatrième pays à conclure un accord avec Pfizer, a ajouté Mme Anand, notant à nouveau que la société pharmaceutique avait confirmé cette place du pays dans l’échiquier. Et le Canada a été le premier des pays n’ayant pas la capacité de produire massivement des vaccins à signer un accord avec AstraZeneca.

Les trois vaccins, ainsi qu’un autre mis au point par Johnson & Johnson, sont actuellement examinés par Santé Canada pour une éventuelle approbation. Le gouvernement espère que la distribution aux Canadiens commencera au premier trimestre de 2021.

Le moment de la livraison et de la distribution des vaccins est devenu une question majeure pour le gouvernement, les partis de l’opposition et les Canadiens qui ont souffert physiquement, financièrement et psychologiquement depuis le début de la pandémie il y a près de neuf mois.

Mme Anand a énuméré les nombreuses autres mesures visant à s’assurer que le Canada sera prêt à commencer à vacciner les gens une fois les produits approuvés, y compris l’achat de congélateurs pour stocker les doses et la mise à contribution de l’armée pour soutenir la logistique.

Questionnée sur la date exacte d’arrivée des vaccins, Mme Anand a répondu: «Il n’est pas possible d’encercler une date précise sur un calendrier.» Elle a poursuivi en laissant entendre que la question était devenue politisée, mais que la sécurité l’emporterait sur toute considération politique.

Les partis de l’opposition exigent plus d’informations et de transparence de la part du gouvernement.

O’Toole veut examiner la gestion des vaccins

Les conservateurs réclament la création d’un comité parlementaire pour examiner l’idée du gouvernement libéral de réaménager une installation du CNRC à Montréal pour commencer à produire un vaccin.

Le gouvernement avait annoncé en mai ce projet de 44 millions $, dans le cadre d’un partenariat entre le CNRC et une entreprise chinoise.

Le chef conservateur, Erin O’Toole, a reproché aux libéraux d’avoir accordé trop de confiance à Pékin. Il estime aussi que le partenariat — avorté — avait été conclu parce que le Canada était en retard pour commander des vaccins à d’autres entreprises étrangères.

Les conservateurs souhaitent donc qu’un comité des Communes examine l’investissement destiné à moderniser les installations du CNRC sur l’avenue Royalmount, à Montréal, et dans quelle mesure cet accord de partenariat a pu avoir une incidence sur les efforts du Canada pour s’assurer d’un accès rapide aux vaccins.