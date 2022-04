Les libéraux en Ontario présentent leur programme pour lutter contre le racisme

TORONTO — Les libéraux de l’Ontario ont présenté mercredi une foule de promesses visant à lutter contre le racisme, notamment la création d’un nouveau fonds pour embaucher des policiers issus de communautés sous-représentées.

Le chef libéral, Steven Del Duca, a déclaré que si son parti était élu le 2 juin, il s’assurerait que les policiers reçoivent une formation continue sur la désescalade, la lutte au racisme, la sensibilité culturelle et la santé mentale. Il exigerait aussi que les services de police divulguent des statistiques sur la diversité dans leurs rangs.

Les libéraux mettraient également fin à la pratique voulant que les élèves de 9e et 10e années choisissent déjà entre l’option «académique» et l’option «appliquée» dans leur cursus. M. Del Duca, comme d’autres observateurs, estime que cette pratique perpétue le racisme contre les Noirs et isole les élèves issus de milieux marginalisés.

Le gouvernement progressiste-conservateur a déjà annoncé que cette pratique serait abolie l’an prochain pour les élèves de 9e année.

M. Del Duca n’a pas précisé le coût de la plupart des promesses, notamment le fonds pour l’embauche de policiers sous-représentés. Il a assuré qu’une plate-forme libérale entièrement chiffrée serait bientôt publiée.

Il promet également de fournir 10 millions $ en subventions aux entrepreneurs noirs et 5 millions $ aux sites historiques et centres communautaires noirs. Il promet aussi de créer au Cabinet un poste spécifiquement dédié à la lutte contre le racisme – le gouvernement libéral précédent, de Kathleen Wynne, avait un ministre responsable de l’Action contre le racisme.

Les libéraux promettent de faire adopter des lois pour protéger les lieux de culte de la violence et de l’intimidation, et d’adopter un projet de loi présenté cette année par les néo-démocrates à la suite de l’attentat de London visant une famille musulmane.

Ce projet de loi permettrait de créer des zones de sécurité autour des institutions religieuses, fournirait plus de formation et d’outils aux écoles afin de lutter contre le racisme, et interdirait les manifestations devant Queen’s Park qui incitent à la haine raciste, homophobe et autre. Le projet de loi empêcherait aussi les groupes «suprémacistes blancs» de s’enregistrer en tant que sociétés.