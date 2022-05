Les libéraux et les néo-démocrates se chamaillent, à mi-campagne en Ontario

TORONTO — Le chef libéral de l’Ontario qualifie de «tactiques désespérées» les allégations néo-démocrates qui visent certaines candidatures de son parti, une manœuvre qui selon lui ne fait qu’aider les efforts de réélection des progressistes-conservateurs.

Steven Del Duca a refusé mercredi de commenter les allégations soulevées par le Nouveau Parti démocratique (NPD) selon lesquelles le candidat libéral dans Chatham-Kent-Leamington aurait été frauduleusement inscrit pour les élections du 2 juin.

M. Del Duca a indiqué qu’il ne s’engagera pas encore dans de telles querelles sur les candidatures avec le NPD, qui a déjà soulevé des critiques à propos d’autres candidats libéraux abandonnés par le parti avant la date limite de déclaration des candidatures, le 12 mai dernier.

La cheffe néo-démocrate, Andrea Horwath, estime que les questions de nomination sont sérieuses et que M. Del Duca devra répondre sur le fond, plutôt que de jouer la carte de l’attaque personnelle.

Pendant ce temps, le chef progressiste-conservateur Doug Ford a soutenu mercredi un de ses candidats qui aurait été impliqué, selon un reportage, dans des organisations qui ont publié des opinions homophobes. M. Ford, qui était mercredi dans un comté néo-démocrate à Hamilton, a plaidé que Will Bouma n’avait pas écrit les articles en question.

Les révélations sur les candidats et l’escalade des tensions entre les libéraux et le NPD arrivent à mi-parcours de la campagne électorale en Ontario.

Mme Horwath a refusé de commenter mercredi lorsqu’on lui a demandé si le moment ne serait pas venu pour les partis progressistes en Ontario d’adopter une stratégie plus unifiée afin de barrer la route aux conservateurs. Elle a soutenu qu’elle faisait toujours campagne pour former un gouvernement majoritaire à Queen’s Park et que le NPD offrait aux électeurs ontariens le meilleur véhicule pour chasser les conservateurs.