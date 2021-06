Les libéraux invités à cesser de recourir à une technologie de reconnaissance faciale

OTTAWA — L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) demande au Parti libéral du Canada de cesser d’utiliser une technologie de reconnaissance faciale lors des scrutins d’investiture tenus en vue de la prochaine élection fédérale.

Les libéraux misent sur une telle technologie afin de confirmer l’identité des membres habiles à voter dans les assemblées d’investitures. Ce système d’identification a commencé à être déployé dans tout le pays depuis quelques jours.

Les assemblées d’investiture se tiennent habituellement en personne, mais en raison de la pandémie de COVID-19, le PLC procède par assemblées virtuelles cet été.

De l’avis de l’ACLC, prendre ainsi l’empreinte faciale de milliers de gens présente des dangers pour la vie privée de même que d’importants risques de fiabilité. C’est ce que l’organisme a tenu à faire savoir au parti de Justin Trudeau dans une lettre envoyée mercredi.

L’association craint également qu’un tel usage par le parti au pouvoir envoie un message laissant croire que ce type de technologie est prêt à être implanté.

Dans sa lettre, dont La Presse Canadienne a obtenu copie, l’ACLC dit comprendre l’obligation du parti à vérifier l’identité des votants dans ces circonstances singulières.

«Le choix d’un outil technologique pour faciliter le processus de vote en ligne en temps de pandémie peut avoir été fait dans l’intention de faciliter le vote des membres, accomplissant ainsi plusieurs objectifs louables», peut-on lire dans la missive signée par le directeur général de l’association Michael Bryant.

«Mais l’empreinte faciale n’est pas le bon outil, en ce moment, au Canada», tranche-t-il.

Les libéraux se sont associés à la firme américaine Jumio, qui collabore avec des entreprises établies dans 200 pays. Elle nomme notamment parmi ses clients au Canada les 7-Eleven et PC Financial. Au début du mois de mai, l’entreprise a déclaré vérifier l’identité d’un million de personnes par jour alors que la pandémie a multiplié les besoins d’identification à distance.

Ce que la technologie en question propose, c’est de comparer un égoportrait de l’utilisateur avec une photo officielle liée à un document gouvernemental valide.

Les représentants de Jumio n’avaient pas encore répondu à nos demandes de commentaires en fin de journée mercredi.

Les organisations doivent prendre d’importantes précautions avant d’implanter une telle technologie, estime le commissaire à la vie privée de la Colombie-Britannique, Michael McEvoy. Il ajoute que le recours à un tel outil est probablement un moyen beaucoup trop ambitieux pour le réel besoin de la cause.

Les utilisateurs ne peuvent pas changer leur empreinte faciale aussi facilement qu’ils peuvent modifier un mot de passe ou remplacer une carte de crédit si leurs données biométriques sont volées par des pirates informatiques, fait remarquer M. McEvoy.

Il ajoute que ces technologies ont démontré leur incapacité à identifier adéquatement les personnes racisées.

«Les élus, fédéraux et provinciaux, doivent réfléchir à ces enjeux, parce que la technologie se développe rapidement, a poursuivi le commissaire McEvoy. Il faut s’attaquer à ces problèmes et s’interroger à savoir si les lois actuelles sont suffisantes et adéquates.»

Le porte-parole du PLC, Braeden Caley, a expliqué que les membres votants ont le choix entre un processus de vérification automatisée, à l’image de ceux utilisés par les institutions financières, ou de s’identifier manuellement par une rencontre vidéo avec un responsable du parti comme on le ferait dans une assemblée en personne.

Braeden Caley assure que le parti a consulté le guide conçu par le commissaire fédéral à la vie privée avant d’opter pour la technologie de reconnaissance faciale. Il insiste aussi sur le fait que toutes les données sont effacées dès que le membre a été dûment identifié.

Le Parti libéral a déjà annoncé la nomination de 169 candidats. De multiples assemblées d’investiture doivent aussi se tenir au cours des prochains jours et des prochaines semaines, a confirmé M. Caley.

En raison de la fréquence des assemblées et des heures variables à travers le pays, le PLC a préféré les services de Jumio puisque l’entreprise offrait un soutien 24 heures par jour.

S’il existe des règles sur la vie privée encadrant les pratiques des entreprises et des corps policiers, les partis politiques fédéraux ne sont soumis à aucune règle du genre, sauf sur le territoire de la Colombie-Britannique.

Pour Michael McEvoy, il s’agit là d’une faille majeure que devrait colmater rapidement le gouvernement fédéral.

«Les partis politiques fédéraux devraient être traités comme n’importe quelle autre organisation. Ils devraient être obligés de s’assurer que les informations recueillies, utilisées et partagées le soient en conformité avec la loi», a-t-il plaidé en répétant que ce n’est pas le cas en ce moment.