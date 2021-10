Libéraux et conservateurs ont amassé des sommes record au dernier trimestre

OTTAWA — Les libéraux et les conservateurs fédéraux affichent leurs efforts musclés de collecte de fonds pour les élections, chacun brandissant ses résultats du troisième trimestre.

Les libéraux disent que plus de 57 100 contributeurs ont versé 7,65 millions $ au cours des mois allant de juillet et septembre. Le parti affirme que les deux données constituent un record pour la formation politique.

Les conservateurs affirment que les 9,84 millions $ qu’ils ont recueillis auprès de près de 50 200 contributeurs au dernier trimestre représentent également un record de collecte de fonds, à l’exclusion des trimestres proches d’une date électorale. À lui seul, le mois d’août a permis au parti de récolter 5,1 millions $, un mois record.

La campagne électorale fédérale a débuté le 15 août et s’est terminée le 20 septembre – jour des élections – et tous les grands partis ont intensifié leurs efforts de collecte de fonds alors qu’ils cherchaient à convaincre les Canadiens et à augmenter leurs revenus afin de dépenser en publicité et dans la portée de leur message.

Le directeur national du parti, Azam Ishmael, a souligné que le don médian au parti était de 20 $, suggérant un soutien plus fort de la base.

«Les rapports annuels montrent que les conservateurs ont dépensé 40,6 millions $ en frais de collecte de fonds de 2016 à 2020, alors qu’au Parti libéral ce chiffre n’était que de 15 millions $», a déclaré le parti dans un communiqué transmis vendredi, ajoutant que les supporters de l’équipe rouge «retirent beaucoup plus de valeur de leurs dons».

Le chef conservateur Erin O’Toole a déclaré dans un communiqué quelques minutes plus tôt: «Cette collecte de fonds nous permettra de faire le travail nécessaire pour obliger les libéraux à rendre des comptes sur leurs politiques économiques ratées et à se préparer pour les prochaines élections qui, a dit M. Trudeau, pourrait arriver dès 18 mois à partir de maintenant.»

Le Bloc Québécois, le seul parti dont les contributions ont été affichées par Élections Canada jusqu’à présent, a amassé 1,23 million $ au troisième trimestre de cette année, environ quatre fois plus que durant les trois mois précédents.

Les libéraux ont amassé 7,28 millions $ lors du troisième trimestre de 2019 avant les élections de cette année-là et 3,11 millions $ au cours de la même période l’an dernier.

Les conservateurs ont engrangé 10,14 millions $ au troisième trimestre de 2019 et 5,66 millions $ un an plus tard.