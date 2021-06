Les libéraux organisent un sommet sur l’antisémitisme malgré les critiques

OTTAWA — Le gouvernement fédéral organise un sommet d’urgence sur l’antisémitisme au moment même où il fait l’objet de critiques pour avoir accueilli dans ses rangs une députée ayant dénoncé les actions d’Israël contre les Palestiniens.

Le Centre pour Israël et les affaires juives mentionne que le sommet sera présidé par l’ex-député libéral Irwin Cotler qui agit actuellement comme envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de la Shoah et la lutte contre l’antisémitisme.

Le cabinet de la ministre de la Diversité et de l’Inclusion, Bardish Chagger, a confirmé que le sommet aurait lieu et que les détails devraient être dévoilés plus tard vendredi.

Cette annonce survient au lendemain de l’accueil d’une députée transfuge du Parti vert dans les rangs libéraux. La députée de Fredericton, Jenica Atwin, a quitté les verts après avoir interpellé la cheffe Annamie Paul à adopter une position plus ferme face à Israël durant les récents affrontements au Moyen-Orient.

Dans le camp conservateur, on accuse la députée Atwin d’avoir exacerbé la dissension et la discrimination avec sa rhétorique qui accusait notamment Israël de pratiquer une politique d’«apartheid».

L’ancien député libéral Michael Levitt, qui dirige maintenant l’organisme Les Amis du Centre Simon Wiesenthal pour les Études sur l’Holocauste, s’est dit «déçu et soucieux» de voir Mme Atwin rejoindre le caucus libéral en raison de ce qu’il qualifie de «rhétorique de division, incendiaire et partiale».