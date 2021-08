Les libéraux peinent à modérer l’enthousiasme de leurs partisans

OTTAWA — Les libéraux fédéraux peinent à convaincre leurs partisans à respecter certaines directives de santé publique lors de leurs rassemblements.

Par exemple: les libéraux ont tracé des marques au sol pour séparer leurs partisans d’un bon deux mètres lors d’un rassemblement à Calgary, jeudi. Les quelque 80 spectateurs, triés sur le volet, ont été invités à ne pas se précipiter vers la scène pour se rapprocher de Justin Trudeau.

Tout semblait se dérouler comme prévu, mais à un certain moment, d’autres partisans rassemblés à l’extérieur du périmètre se sont précipités vers leur chef, jetant en l’air toutes les mesures de précaution prises par les organisateurs libéraux.

Heureusement, ils portaient tous des masques, mais ils se sont rapprochés à moins de deux mètres de M. Trudeau.

Des scènes semblables se sont déroulées à Montréal, au centre-ville de Cobourg et d’Aurora, en Ontario ou devant le centre des congrès de Vancouver.

La première semaine de la tournée de M. Trudeau a été un rappel constant de la difficulté de mener une campagne tout en respectant les directives de la santé publique.

Les libéraux tentent de ne pas trop publiciser les arrêts quotidiens de la campagne de M. Trudeau, mais le bouche-à-oreille sur sa présence dans une ville se propage rapidement, particulièrement sur les réseaux sociaux.

L’arrivée du chef libéral n’attire pas que des partisans. Des manifestants opposés à la vaccination ont afflué vers des rassemblements. Malgré une présence plus lourde des services de sécurité, garder une distance de deux mètres devient une mission impossible.

Malgré cela, Justin Trudeau juge que les rassemblements libéraux se déroulent en toute sécurité.

«Il est important de suivre les mesures de santé publique, c’est pourquoi nous portons des masques, avait-il déclaré lors d’une halte à Winnipeg. Nous sommes régulièrement testés. Nous suivons autant que possible les règles de santé publique locales – autant que ce fait tout le monde le fait dans l’ensemble du pays.»

Selon l’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam, des élections peuvent se dérouler en toute sécurité. Elle a toutefois pris soin de rappeler aux partis et au personnel d’Élections Canada que les mesures de santé publique doivent toujours être respectées.

«Il existe des mesures de santé publique que les gens doivent observer, notamment les mesures locales sur la taille des rassemblements. Le port du masque est l’une des mesures. Les rassemblements extérieurs sont préférables aux rassemblements intérieurs», a-t-elle déclaré le 12 août.

Vendredi, la Dre Tam a indiqué que la moyenne quotidienne du nombre de nouveaux cas s’élevait à plus de 2200 au pays, une hausse de 38% par rapport à la semaine précédente. La nouvelle vague est principalement attribuable à la propagation du variant Delta, plus infectieux, parmi les Canadiens non vaccinés.

Toutes les organisations ont mis en place des mesures de contrôle des infections, allant de l’exigence de masques aux preuves de vaccination et des tests rapides quotidiens pour le personnel.

Par le passé, des centaines de partisans brandissant des pancartes étaient venus saluer M. Trudeau au départ de sa tournée nationale. En 2021, seuls une poignée d’employés et un petit groupe de journalistes ont vu le chef libéral monter à bord de l’avion de campagne au troisième de la campagne.