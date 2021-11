Les libéraux peuvent accomplir beaucoup en collaborant avec l’opposition, dit Holland

OTTAWA — La durée du deuxième gouvernement minoritaire du premier ministre Justin Trudeau et ce qu’il parvient à réaliser dépendent en grande partie de Mark Holland.

C’est une énorme responsabilité pour le député libéral de longue date qui a été promu au Cabinet la semaine dernière en tant que nouveau leader du gouvernement à la Chambre des communes.

«C’est beaucoup sur mes épaules. J’en ai ressenti le poids immédiatement», a déclaré M. Holland dans une entrevue.

Si la dernière session du Parlement est une indication de ce qui nous attend – hyperpartisanerie, obstructions, manoeuvres procédurales qui font perdre du temps pour bloquer les progrès de toutes sortes de lois, négociations incessantes pour s’assurer que les libéraux minoritaires ont au moins un partenaire de danse de l’opposition afin de faire adopter des projets de loi et éviter la défaite lors des votes de confiance – M. Holland pourrait vivre un scénario cauchemardesque.

Mais ce n’est pas ainsi qu’il le voit.

«J’aime la Chambre, j’aime son fonctionnement, j’aime la procédure. Pour moi, c’est un emploi de rêve», a-t-il déclaré.

En tant que whip en chef du gouvernement au cours des trois dernières années, M. Holland a déjà participé à des négociations avec les partis d’opposition et estime avoir développé «une bonne relation de travail avec les gens».

«Je suis optimiste, j’espère qu’il y aura une bonne fenêtre de temps ici pour faire beaucoup de choses et travailler en collaboration», a-t-il affirmé.

Dès le départ, M. Holland doit gérer la reprise du Parlement le 22 novembre, aux prises avec les conservateurs qui s’opposent à la poursuite des séances hybrides de la Chambre des communes – où les députés peuvent participer virtuellement aux délibérations – même s’ils contestent une décision de l’organe directeur de la Chambre qui exige que les députés soient entièrement vaccinés contre la COVID-19 pour mettre les pieds sur place.

M. Holland a indiqué que des discussions à ce sujet étaient déjà en cours.

«Il faut parfois un peu de temps pour y arriver, mais en fin de compte, ce qui est logique et raisonnable prévaut généralement et j’espère que cela prévaudra ici aussi», a-t-il dit.

Les libéraux et les autres partis d’opposition insistent sur le fait que la double vaccination des députés à la Chambre des communes devrait être obligatoire. Les libéraux et le NPD sont favorables à une reprise du format hybride, tandis que le Bloc québécois et les conservateurs souhaitent un retour aux débats en personne.

Lors de la dernière législature, les partis d’opposition ont collaboré pour adopter rapidement des prestations d’urgence afin d’aider les Canadiens à rester à flot pendant la pandémie. Mais sur bien d’autres projets de loi, les conservateurs ont régulièrement fait traîner le débat avec l’appui tacite du NPD et du Bloc québécois.

Ce n’est que vers la fin de la séance du printemps dernier que le NPD et le Bloc ont soutenu les libéraux en imposant la clôture pour couper court au débat et forcer le vote sur quelques projets de loi prioritaires pour interdire les thérapies de conversion et réglementer les géants du Web. Mais cela est arrivé trop tard pour faire adopter les projets de loi au Sénat avant les vacances d’été, et les deux pièces législatives sont mortes une fois que M. Trudeau a déclenché les élections en août.

Mais M. Holland soutient que ce comportement s’est produit avant les élections du 20 septembre, qui se sont traduites par une deuxième minorité libérale, avec un nombre de sièges presque identique pour tous les partis.

«C’était alors et c’est maintenant», a-t-il lancé.

«Il y a eu un message très clair envoyé à tous les partis qu’il est attendu que nous travaillons ensemble, et je fonctionne sur la présomption que nous aurons tous entendu ce message et que nous sommes tous prêts à travailler et à collaborer de manière constructive et de manière positive.»

Mark Holland a déclaré que les critiques et les débats sont les bienvenus, mais «cela doit être constructif et efficace» et pas seulement «un effort délibéré pour contrecarrer les efforts du gouvernement pour faire avancer les choses».

Il promet d’être «irrationnellement raisonnable et logique» dans son approche auprès des partis d’opposition, mais il a noté que ce n’était pas entièrement à lui de décider de la durée de ce gouvernement minoritaire ou de combien il réussira à accomplir.

«Mon travail consiste à trouver des terrains d’entente et à construire des ponts, a-t-il résumé. C’est à nous tous de les traverser. Il y a une responsabilité collective pour ce Parlement et je pense que tout le monde devra rendre des comptes à ce sujet.»

C’est particulièrement important, a déclaré M. Holland, à la suite d’une campagne électorale où un niveau de colère sans précédent a été dirigé contre les politiciens de tous les partis, y compris des manifestants criant des blasphèmes, des pancartes de campagne défigurées et même des cailloux jetés sur M. Trudeau et son entourage.

Le discours politique est devenu «incroyablement agressif et toxique, et il décourage les gens raisonnables et modérés», a-t-il constaté.

«Les points que nous pensons marquer alors que nous attisons les éléments les plus militants de nos partis en fin de compte, je ne pense pas qu’ils fassent avancer la cause de la démocratie et je pense qu’ils détournent les gens du processus électoral et je ne pense vraiment pas qu’ils aident réellement qui que ce soit à gagner», a-t-il déclaré.

«Mais ils ont de réelles conséquences pour saper la démocratie et la mettre en danger pour l’avenir.»