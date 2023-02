Les libéraux placent le ministre Pierre Fitzgibbon devant leur mire

MONTRÉAL — Le chef intérimaire des libéraux, Marc Tanguay, a demandé samedi au premier ministre François Legault de retirer les dossiers des PME et de l’Énergie au ministre Pierre Fitzgibbon.

«Le superministre Pierre Fitzgibbon, ce qui l’intéresse, lui, c’est les gros « deals »», a déclaré M. Tanguay en entrevue téléphonique, répétant ce qu’il avait déclaré au quotidien La Presse. Les PME, «il n’a pas de temps à gaspiller avec ça».

Le Parti libéral demande donc qu’«un ou une ministre à temps plein s’en occupe». M. Fitzgibbon est présentement ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Pour ce qui est de l’énergie, M Tanguay a rappelé que le ministre Fitzgibbon avait reconnu jeudi qu’il n’avait pas encore lu la loi encadrant la nomination d’un PDG d’Hydro-Québec.

Il a aussi accusé le ministre de choisir de manière arbitraire quels projets pourront avoir le feu vert pour utiliser les surplus d’Hydro-Québec. Il «veut décider tout, tout seul, à portes closes (…), Hydro-Québec n’est pas sa propriété, n’est pas son jouet», a-t-il dit.

Le Parti libéral demande la création d’une «commission nationale sur l’avenir énergétique du Québec» qui consulterait des experts et des gens d’affaires de chaque région de la province.

Le cabinet du ministre Fitzgibbon n’a pas immédiatement répondu aux messages de La Presse Canadienne.