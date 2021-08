Les libéraux promettent 10 jours de congés payés aux travailleurs fédéraux

WINNIPEG — Une fois de plus, les libéraux pigent dans les idées du Nouveau Parti démocratique.

Justin Trudeau a promis qu’un gouvernement libéral réélu déposera un projet de loi dans les 100 premiers jours de son mandat, afin de fournir à tous les travailleurs sous réglementation fédérale 10 jours de congés de maladie payés.

Pendant la pandémie, les congés de maladie payés étaient prévus dans les prestations d’aide fournies par le gouvernement fédéral. Celles-ci viendront à terme au mois d’octobre; les libéraux proposent donc de modifier le Code canadien du travail.

Qui plus est, un gouvernement libéral réélu s’engage à convoquer immédiatement les provinces et les territoires afin de discuter de la réglementation des congés de maladie à travers le pays et les inciter à égaler ou surpasser le modèle fédéral.

Les congés de maladie payés sont une demande récurrente des troupes néo-démocrates. Ces derniers avaient accepté de voter en faveur du discours du Trône, à l’automne 2020, disant avoir obtenu un engagement des libéraux en ce sens.

Depuis, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a accusé les libéraux d’avoir voulu faire le strict minimum en la matière. Il demandait que les congés de maladie payés en temps de COVID-19 deviennent un programme permanent.