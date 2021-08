Les libéraux promettent de faire du Canada un «chef de file des batteries»

KITCHENER, Ont. — Au quinzième jour de la campagne, les libéraux misent sur des promesses sur le climat pour tenter de se distinguer de ses adversaires conservateurs qui, eux, veulent s’en tenir aux cibles établies par l’ancien gouvernement Harper.

Parmi les promesses libérales, on compte celle de créer des emplois dans les technologies propres «en faisant du Canada un chef de file des batteries» nécessaires au bon fonctionnement des véhicules à zéro émission. Les libéraux espèrent être en mesure d’attirer des investissements grâce aux minéraux sur le territoire canadien ainsi que son expertise en fabrication.

Ils promettent également de poursuivre ses crédits d’impôt de 5000$ pour l’achat de véhicules sans émissions polluantes à plus d’un demi-million de Canadiens, et de construire 50 000 bornes de recharge au pays pour ces véhicules. À terme, les libéraux espèrent qu’au moins la moitié des véhicules vendus au Canada soient à zéro émission d’ici 2030 et que tous le soient d’ici 2035.

Un gouvernement libéral réélu veillerait également à ce que le secteur pétrolier et gazier réduise ses émissions de façon à répondre à l’objectif de carboneutralité du Canada d’ici 2050. Les libéraux introduiraient des cibles quinquennales en ce sens dès 2025 et obligeraient les entreprises du secteur à réduire, d’ici 2030, leurs émissions de méthane d’au moins 75% sous les niveaux de 2012.

Le chef libéral Justin Trudeau est arrivé à Kitchener, en Ontario, sous les cris d’une centaine de manifestants bruyants qui lui ont lancé des insultes et se sont prononcés contre les mesures sanitaires et la vaccination. Il s’agissait de son premier événement public depuis l’annulation de son rassemblement extérieur à Bolton, à une centaine de kilomètres de là.

Le gouvernement libéral a récemment haussé ses objectifs afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’environ 40 à 45 pour cent par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. La cible précédente était de 30 pour cent, soit celle fixée par l’ancien gouvernement Harper.