Les libéraux promettent un milliard pour appuyer les passeports vaccinaux

MISSISSAUGA, Ont. — Les libéraux promettent de mettre en place un fonds d’un milliard de dollars pour appuyer les provinces et les territoires qui décident d’instaurer un passeport vaccinal pour les commerces non essentiels et les lieux publics. Cet argent sera disponible pour le Québec, qui a déjà mis en place sa propre application en ce sens.

Le chef libéral Justin Trudeau en a fait l’annonce à Mississauga, en banlieue de Toronto. Il était accompagné de la mairesse de la ville, Bonnie Crombie, qui compte instaurer la vaccination obligatoire des employés municipaux d’ici la fin du mois d’octobre. L’Ontario refuse jusqu’ici d’obliger ses citoyens à présenter une preuve vaccinale sur l’ensemble du territoire.

Un gouvernement libéral réélu promet également de continuer de se procurer assez de vaccins pour que tous les Canadiens aient droit à des «rappels gratuits contre la COVID-19» et des «vaccins de deuxième génération», le cas échéant.

Les libéraux promettent finalement d’investir 100 millions $ pour étudier les effets à long terme de la COVID-19 sur la santé, y compris les effets de la «COVID longue» sur les populations les plus vulnérables et les enfants.

M. Trudeau poursuivra sa route vendredi dans les banlieues de Toronto.