Les libéraux rejettent la demande d’un plan de retour à l’équilibre budgétaire

OTTAWA — Les libéraux fédéraux ont rejeté samedi une résolution qui réclame que leur parti se dote d’une proposition «claire et chiffrée» de retour à l’équilibre budgétaire lors de leur congrès national, à Ottawa.

La résolution, qui était proposée par l’aile québécoise, a été défaite lors d’une assemblée plénière où moins de 200 délégués ont pris part. Un vote à main levée a permis de confirmer que 76 délégués étaient en faveur et 97 contre.

La veille, le premier ministre et chef libéral Justin Trudeau refusait de s’engager à adopter un tel plan bien qu’il juge «essentielle» la «responsabilité fiscale». M. Trudeau avait insisté sur le fait que le Canada a le plus bas déficit au G7, le plus bas ratio de la dette au PIB du G7 et qu’il est l’un des trois plus grands pays du monde avec une cote de crédit AAA.

Le militant montréalais qui a présenté la résolution réclamait que le plan de retour à l’équilibre budgétaire fasse partie de la prochaine plateforme électorale.

Le préambule de la motion note que la dette fédérale est passée de 30 % du PIB en 2015-2016 – lors de l’arrivée au pouvoir des libéraux – à près de 50 % en 2021-2022, ce qui «inquiète plusieurs Canadiens», bien qu’elle demeure «proportionnellement raisonnable» en comparaison de celle des autres grands pays du monde.

Elle mentionne également que les Canadiens «accorderont sans doute une importance significative» à la présence d’un programme de réduction de la dette et de retour à l’équilibre budgétaire lorsqu’ils choisiront un parti pour gouverner le pays lors des prochaines élections.

Lors de l’assemblée plénière, les délégués ont notamment adopté une résolution afin que les employeurs de compétence fédérale accordent quatre semaines de congé payé dès l’embauche. Ils ont également adopté une résolution sur la réforme électorale. Ces résolutions seront mises aux voix lors d’un scrutin plus large en cours de journée.

Ils ont toutefois rejeté une résolution proposant de rendre le vote obligatoire lors des élections fédérales et d’imposer une amende modique à ceux qui manquent à leur devoir. Ceux qui s’y opposaient lors du débat ont fait valoir qu’ils favorisent des mesures incitatives comme un crédit d’impôt et que de pénaliser ceux qui n’exercent pas leur droit est «fondamentalement antidémocratique».