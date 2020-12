Les libéraux reprennent le combat de Romeo Saganash sur la Déclaration de l’ONU

OTTAWA — Le gouvernement libéral a présenté jeudi aux Communes un projet de loi attendu depuis longtemps pour la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en 2007.

S’il est adopté, le projet de loi C-15 obligera le gouvernement fédéral à travailler avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour faire tout ce qui est nécessaire afin que toutes les lois canadiennes respectent les droits et les principes contenus dans la déclaration de l’ONU.

Le gouvernement fédéral devrait également élaborer un plan d’action pour réaliser ces objectifs dès que possible — et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la loi.

Lors d’une séance d’information, jeudi matin, le ministère de la Justice a indiqué que le projet de loi prévoit un cadre pour créer petit à petit des façons d’aligner les lois fédérales sur la Déclaration; le projet de loi n’enchâsse pas la Déclaration elle-même dans une loi canadienne, précise-t-on.

Le projet de loi du gouvernement libéral s’appuie en fait sur celui que le néo-démocrate québécois Romeo Saganash avait déposé et fait adopter aux Communes en 2018, mais qui avait ensuite été bloqué au Sénat.

Les conservateurs soutenaient alors que le projet de loi pourrait avoir des conséquences juridiques et économiques indésirables. Le projet de loi est finalement mort au feuilleton lors du déclenchement de la campagne électorale fédérale en 2019. M. Saganash ne s’est pas représenté.

La déclaration des Nations unies affirme les droits des peuples autochtones à l’autodétermination et énonce également la nécessité d’un consentement libre, préalable et éclairé des Autochtones sur tout ce qui porte atteinte à leurs terres ancestrales ou à leurs droits.

