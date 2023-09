Les libéraux se préparent à dévoiler des mesures pour répondre à la crise du logement

LONDON, Ont. — De nombreux députés libéraux ont assuré avoir entendu les préoccupations des Canadiens sur l’accès au logement, mercredi matin, et être prêts à y répondre alors que le premier ministre Justin Trudeau s’apprêtait à faire une annonce sur cet enjeu.

À son arrivée à la réunion du caucus libéral de l’Ontario, le ministre du Logement, Sean Fraser, a vanté une série de mesures qui seront dévoilées au cours des prochains mois comme étant sans précédent.

Il a présenté l’annonce de mercredi comme l’une des étapes de ce plan.

«Aujourd’hui, ce sera la première fois que nous aurons fait quelque chose comme cela au Canada», a-t-il dit tout en s’empressant d’ajouter qu’il ne souhaitait pas éventer la nouvelle à venir en marge de la retraite des libéraux de Justin Trudeau à London, en Ontario.

La série de mesures visera à aider la population à faire face au manque de maisons et d’unités abordables. M. Fraser a mentionné qu’elles incluront des changements au financement allant à des constructeurs qui n’ont pas bâti des projets déjà approuvés en raison des hauts taux d’intérêt.

Renverser la vapeur

Depuis le début de la retraite de trois jours, les députés libéraux martèlent que le gouvernement a bien entendu les préoccupations des Canadiens face à l’inflation et la crise du logement et qu’il est résolu à focaliser son travail sur ces enjeux prépondérants.

«On doit en faire plus. C’est pour ça qu’on va avoir des conversations parfois pas toujours faciles, parfois difficiles, mais nécessaires parce qu’on est un gouvernement qui est au pouvoir depuis maintenant huit ans, un gouvernement qui a fait face à plusieurs crises et à chaque fois, on a été capable de les surmonter», a dit la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avant de rencontrer ses collèges députés du Québec.

L’apparent recentrage des libéraux survient dans un contexte où une série de récents sondages les place loin derrière les conservateurs dans les intentions de vote.

Plusieurs élus libéraux se sont tournés vers divers médias, comme le réseau CBC, pour signaler sous le couvert de l’anonymat qu’ils croient que le message du gouvernement doit changer pour mieux résonner auprès de l’électorat. Plusieurs ont confié et qu’ils ne se sentent pas écoutés par M. Trudeau.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a affirmé en mêlée de presse qu’il considère qu’«il y a effectivement de l’inquiétude».

«Mais la dernière chose qu’il faut faire, comme le disait si bien le très célèbre livre ‘’The Hichhiker’s Guide to the Galaxy’’: ‘’Do not panic’’. Première chose à faire: il ne faut pas paniquer», a-t-il lancé en insistant sur le fait que des élections fédérales n’étaient pas près de survenir.

Tous les députés qui se sont adressés aux médias mardi matin ont défendu le leadership du premier ministre et sa capacité à mener la barque pour que les libéraux renversent la vapeur dans les intentions de vote.

«On est capables de se renouveler (…), d’avoir de nouvelles idées. C’est d’ailleurs pourquoi on se réunit ici», a lancé le lieutenant du Québec du gouvernement, Pablo Rodriguez.

«Il faut être à l’écoute, bien sûr, des préoccupations de la population, mais moi, le vent de panique, je n’adhère pas à ça», a renchéri M. Guilbeault.

L’élu de la circonscription de Lac-Saint-Louis, Francis Scarpallegia, a souligné que la politique est faite «de hauts et de bas» et que certains députés surnommés les «nervous nellies» se préoccupent «peut-être un peu trop lorsqu’on frappe une bosse».

Selon lui, les Canadiens se rallieront davantage aux libéraux au fil du temps. «Lorsque les gens vont se rendre compte qu’il y a un mouvement aux États-Unis qui risque de déborder dans le Canada, écoutez, ils vont changer d’avis, peut-être (même) la semaine prochaine», a-t-il soutenu.

M. Trudeau, après son séjour en Inde qui a été plus long que prévu, fera son arrivée à London plus tard mercredi.

Il procédera d’abord à une annonce en matière de logement et se joindra ensuite à la majorité des 158 députés libéraux pour le début des sessions de travail du caucus national.

– Avec des informations de Dylan Robertson