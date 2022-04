Les libéraux veulent mettre la priorité sur les soins à domicile en Ontario

TORONTO — Un gouvernement libéral en Ontario mettrait l’accent sur les soins à domicile pour prendre soin des aînés et viserait à éliminer les centres de soins de longue durée à but lucratif d’ici 2028, a annoncé le chef du parti Steven Del Duca mardi.

Selon M. Del Duca, la pandémie a mis en évidence le fait qu’installer les aînés dans des centres de soins de longue durée a été «l’une des plus grandes erreurs du 20e siècle».

«Est-ce qu’il y a quelqu’un qui regarde ceci et qui pense que les personnes âgées aiment être empilées comme du bois de corde dans des entrepôts ou des centres? Je ne crois pas. Les personnes âgées à qui je parle ne veulent pas ça.»

Les centres de soins de longue durée ont été ravagés par la pandémie de COVID-19, particulièrement pendant les premières vagues. En Ontario, comme au Québec, l’armée a été appelée en renfort dans certains centres. Un rapport a notamment détaillé que les militaires sont venus en aide à des personnes âgées qui n’étaient pas adéquatement nourries et hydratées.

Les libéraux promettent de fournir les fonds nécessaires pour permettre à 400 000 aînés de plus d’avoir accès à des soins à domicile au cours des quatre prochaines années. Le montant de base accordé au programme serait bonifié de 2 milliards $ d’ici 2026 par l’entremise de hausses annuelles de 10 %.

Le parti compte également bâtir 15 000 logements de résidences intermédiaires au cours des 10 prochaines années.

Sous un gouvernement libéral, les permis des centres de soins de longue durée à but lucratif cesseraient d’être renouvelés l’année prochaine et le gouvernement commencerait à négocier et à financer le transfert des foyers existants à des entités à but non lucratif et des municipalités.

M. Del Duca n’a pas avancé le coût pour cette mesure, affirmant que la plateforme chiffrée du parti arriverait bientôt.

Dans certains cas, un gouvernement libéral entamerait dès son élection des conversations avec des opérateurs à but lucratif dont les licences expirent bientôt, ce qui pourrait contribuer à rendre la transition «plus facile».

D’autres cas peuvent obliger le gouvernement à fournir des garanties de prêt ou à simplement acheter le centre, a mentionné M. Del Duca.

«Je comprends que ça va être compliqué, mais il faut le faire et y aller à fond», a-t-il affirmé lors de son annonce chez deux personnes âgées de Toronto.

«Il y aura un coût. Ce sera certainement un investissement. Mais quelle autre option avons-nous? Est-ce que l’alternative est de rester ici et de dire à Judy et Cliff, et à mes parents, que nous nous foutons d’eux?»

Trop peu trop tard, dit le NPD

Les néo-démocrates — qui ont aussi promis d’éliminer les centres de soins de longue durée à but lucratif — ont déclaré que les libéraux ont «brisé» les soins de longue durée au cours des 15 récentes années au pouvoir du parti et qu’ils ne les répareraient pas.

Le NPD s’engage, dans sa plateforme publiée lundi, à cesser immédiatement de renouveler et d’octroyer de nouveaux permis à but lucratif pour les centres de soins de longue durée. Ils vont aussi commencer à transférer les soins aux organismes publics et à but non lucratif. Ils viseraient à construire 50 000 lits nouveaux et modernes.

Les néo-démocrates promettent également d’investir au moins un milliard de dollars sur quatre ans dans les soins à domicile et d’établir des normes provinciales pour les soins à domicile et communautaires.

L’objectif des libéraux est de construire 30 000 nouvelles places en soins de longue durée communautaires d’ici 2028 et de réaménager et de moderniser 28 000 places existantes.

Les libéraux et les néo-démocrates s’engagent à ce que les nouvelles installations ressemblent davantage à des maisons.

Le gouvernement progressiste-conservateur a récemment annoncé qu’il était sur la bonne voie pour tenir sa promesse électorale de 2018 de construire 30 000 nouveaux lits nets de soins de longue durée d’ici 2028, ajoutant que la province compte maintenant 31 705 nouveaux lits et 28 648 lits améliorés en développement.

Il a également annoncé lundi qu’il prévoyait d’investir un milliard de dollars supplémentaires sur trois ans pour élargir l’accès aux soins à domicile.

La plateforme libérale pour les personnes âgées comprend aussi des promesses d’étendre et de rendre permanent le crédit d’impôt aux aînés pour la sécurité à domicile et de rendre le crédit d’impôt de l’Ontario pour les aidants naturels remboursable, non imposable et versé tout au long de l’année.