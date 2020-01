Les magasins de T.-N.-L. n’offriront plus de sacs en plastique dès juillet

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Les sacs en plastique ne pourront plus être distribués à la caisse des épiceries et magasins de Terre-Neuve-et-Labrador à compter du 1er juillet.

Le gouvernement provincial a modifié sa Loi sur la protection de l’environnement en avril, puis a rédigé un règlement et donné aux gens le temps de se préparer au changement.

Une interdiction similaire était entrée en vigueur à l’Île-du-Prince-Édouard en juillet, et la Nouvelle-Écosse a déposé sa propre loi à l’automne.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador affirme avoir reçu 3000 avis au cours du processus de consultation qui a mené à la rédaction du règlement.

Ce règlement prévoit toutefois un certain nombre d’exceptions, notamment les sacs utilisés pour emballer les aliments et la viande, les journaux, les plantes en pot et les vêtements nettoyés à sec, ainsi que les sacs destinés à un usage domestique ou professionnel.

Le gouvernement indique par ailleurs qu’il travaille de concert avec le Conseil canadien des ministres de l’Environnement sur un programme de gestion des emballages et du papier imprimé.

L’interdiction à Terre-Neuve-et-Labrador fait partie d’une tendance croissante au Canada, alors que les provinces et les municipalités songent à éliminer les plastiques à usage unique.