Les maires sortants de Calgary et Edmonton se penchent sur les élections à venir

CALGARY — Les deux plus grandes villes en Alberta éliront de nouveaux maires en octobre prochain. Elles pourront choisir des candidats progressistes, dans la même lignée que les maires sortants Naheed Nenshi (Calgary) et Don Iveson (Edmonton), ou privilégier une vision plus conservatrice.

M. Nenshi et M. Iveson ont tous deux ponctué leur mandat d’investissements majeurs dans le transport en commun, milité pour une inclusion sociale accrue et se sont attaqués à d’autres enjeux complexes. Le tout, en négociant avec le déclin de l’industrie énergétique en Alberta, la pandémie de COVID-19 et une relation houleuse avec le gouvernement provincial du Parti conservateur uni.

Âgé de 49 ans, M. Nenshi est d’avis qu’il est temps de faire place à un nouveau leader et croit que les prochaines élections municipales seront d’une importance capitale. En plus du poste de maire, au moins la moitié des conseillers municipaux ne se représenteront pas lors des élections du 18 octobre.

«Ce n’est pas le temps d’élire un maire qui n’a pas d’autre ambition que de baisser les impôts et le coût de la vie», estime M. Nenshi.

En 2010, Naheed Nenshi, un intellectuel peu connu du public, avait remporté la mairie de façon inattendue, devenant du même coup le premier maire musulman d’une grande ville nord-américaine. Sa victoire avait fait les manchettes partout dans le pays et à travers le monde.

De son côté, Don Iveson, âgé de 41 ans, a siégé pendant deux mandats au sein du conseil municipal d’Edmonton avant de devenir maire de la capitale albertaine, en 2013.

«Nous avons plus que jamais besoin de leadership qui n’est pas polarisant, affirme-t-il. Nous constatons de la polarisation toxique, surtout au niveau provincial, et tellement de bruit au niveau fédéral. Je pense toutefois que l’hôtel de ville est un des derniers endroits où les communautés peuvent travailler ensemble.»

Selon le politologue Chaldeans Mensah, de l’Université MacEwan, certaines personnes à Edmonton souhaitent une «rupture nette» avec les politiques de Don Ivason pour se pencher davantage sur la fiscalité et les services de base. Le conseiller municipal Mike Nickel incarne cette vision plus conservatrice, selon M. Mensah.

«Il représente une vision aux antipodes de celle de M. Iveson, ce qui fera de lui un candidat très attrayant», analyse-t-il.

À l’opposé, on retrouve l’ancien conseiller municipal et ministre libéral fédéral Amarjeet Sohi, qui a annoncé sa candidature la semaine dernière. Bien que son nom soit familier et que ses compétences soient reconnues, son association avec le premier ministre Justin Trudeau pourrait lui nuire, selon M. Mensah.

À Calgary, les conseillers Jyoti Gondek, Jeromy Farkas et Jeff Davison se sont lancés dans la course, tout comme quelques gens d’affaires.

Selon la politologue Lori Williams, de l’Université Mount Royal, à Calgary, personne n’a émergé comme un digne remplaçant pour M. Nenshi pour l’instant.

«Vous pouvez l’aimer ou le haïr, mais il était un excellent ambassadeur pour l’image et les intérêts de la ville de Calgary», louange-t-elle.

Naheed Nenshi et Don Iveson n’ont tous deux toujours pas donné d’indication sur leur avenir, mais n’ont pas fermé la porte à un retour en politique.