Les maisons d’hébergement pour femmes violentées lancent un appel à l’aide

MONTRÉAL — Les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants sont de plus en plus à risque de se heurter à des portes closes lorsqu’elles se présentent à une maison d’hébergement, celles-ci étant débordées.

Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale a lancé un cri d’alarme, mercredi, indiquant que les ressources de ses 43 maisons membres sont étirées au maximum, certaines au-delà, au point où elles doivent parfois placer des femmes sur une liste d’attente, une situation intenable qui met leur sécurité et celle de leurs enfants à risque, ou encore couper d’autres services.

L’organisme, qui représente 43 maisons d’hébergement à travers la province, demandait depuis un an à rencontrer la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann. Or, le bureau de la ministre a finalement répondu positivement à cette demande une demi-heure avant la conférence de presse du Regroupement, mercredi, sans toutefois donner de date pour la rencontre.

Les maisons d’hébergement sont aux prises avec une tempête parfaite d’éléments nuisibles à leur mission. La pénurie de main-d’oeuvre, combinée au fait que les salaires sont beaucoup plus élevés dans le réseau public que dans ces organismes communautaires entraîne un exode des intervenantes, ce qui se traduit non seulement par un manque de personnel, mais aussi une perte d’expertise.

Par ailleurs, les compressions imposées au réseau public par le précédent gouvernement libéral ont amené tant le réseau de la santé et des services sociaux que la DPJ à référer de plus en plus de cas aux maisons d’hébergement. Pendant ce temps, celles-ci n’ont pas vu leurs subventions de fonctionnement majorées depuis une dizaine d’années de sorte qu’elles ne peuvent offrir des salaires compétitifs et peinent de plus en plus à joindre les deux bouts. Parallèlement, le travail de sollicitation de dons, lui, ne peut plus être mené de manière efficace, les ressources étant mobilisées pour faire face aux besoins des femmes en difficulté, un travail qui nécessite du personnel 24 heures par jour, sept jours par semaine.

Les porte-paroles du Regroupement n’ont pas voulu chiffrer leurs demandes, bien que ce travail soit fait; elles préfèrent d’abord rencontrer la ministre McCann afin de présenter différents scénarios de sortie de crise qui n’impliquent pas tous les mêmes pistes en matière de financement. Cependant, le Regroupement indique à titre d’exemple qu’une maison d’hébergement de 12 places fonctionne avec un budget d’environ 720 000 $, alors qu’il lui faudrait au bas mot 1 million $ pour offrir le service de façon optimale.

Au cours de la dernière année, les maisons d’hébergement ont accueilli près de 2800 femmes et 2200 enfants dont la durée moyenne de séjour est d’un mois. Elles ont également offert 17 000 services autres que de l’hébergement, qu’il s’agisse de consultations, d’accompagnement, de suivi, de transport. Fait à noter, des quelques 63 000 demandes d’aide et d’information reçues par les maisons, plus de 10 000 provenaient de professionnels du réseau public. En plus des demandes d’aide générale, les maisons d’hébergement ont également reçu plus de 7000 demandes liées à des questions de protection de la jeunesse.