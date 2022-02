Les manifestations : une distraction pour Poutine, selon des experts

WASHINGTON — L’administration de Joe Biden avait deux crises internationales différentes et apparemment disparates vendredi lorsque le conseiller du président à la sécurité nationale, Jake Sullivan, est monté sur le podium dans la salle de briefing de la Maison-Blanche.

Le message de M. Sullivan était effrayant : si le président russe Vladimir Poutine prévoit d’envahir l’Ukraine, a-t-il dit, cela pourrait se produire avant la fin des Jeux olympiques d’hiver à Pékin, qui doivent se terminer dimanche prochain.

Dans le même temps, la Maison-Blanche s’était suffisamment inquiétée des manifestations bloquant les corridors commerciaux vitaux à la frontière canado-américaine pour qu’elle exhorte le premier ministre Justin Trudeau à adopter une ligne plus dure.

Les experts des deux pays se demandent si les deux situations ont plus en commun qu’un premier coup d’œil pourrait le suggérer.

Bessma Momani, professeure de sciences politiques à l’Université de Waterloo et chercheuse principale au Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale, a déclaré qu’elle voyait des signes distinctifs des techniques d’ingérence étrangère de la Russie dans le maelström des médias sociaux entourant les manifestations au Canada.

« La stratégie russe a toujours été de diviser, n’est-ce pas ? Semer la dissidence de l’intérieur », a souligné Mme Momani en entrevue lundi.

L’objectif, a-t-elle dit, est de nourrir et de favoriser le récit — déjà bien avancé aux États-Unis, mais moins au Canada — selon lequel les démocraties de style occidental sont sujettes à l’instabilité, à l’insécurité et aux bouleversements sociaux.

« Ils ont repris cette idée de guerres culturelles et de politique identitaire comme une autre démonstration que la démocratie ne fonctionne pas. Et cela fait donc vraiment partie de leur stratégie », a-t-elle ajouté.

La startup de nouvelles en ligne Grid a rapporté la semaine dernière qu’un seul compte volé était responsable de l’administration de quatre des groupes Facebook les plus importants au centre de l’organisation et de la promotion des manifestations, qui sont entrées dans leur troisième semaine.

NBC News a rapporté que les manifestations, initialement qualifiées de « convoi de camionneurs » comprenant des chauffeurs en colère d’avoir été forcés de se faire vacciner contre le COVID-19, étaient promues par de faux comptes liés à de soi-disant « moulins à contenu » au Bangladesh, en Roumanie, au Vietnam et ailleurs.

Les manifestations ont également permis de collecter des sommes d’argent stupéfiantes — près de 20 millions de dollars américains au dernier décompte, dont une grande partie provenant des États-Unis, dans le cadre de deux campagnes de financement participatif distinctes en ligne. Le site Web GoFundMe a mis fin à la campagne initiale près de la barre des 7,8 millions de dollars américains, tandis qu’un juge ontarien a gelé environ 10 millions de dollars américains de dons recueillis lors d’une campagne ultérieure sur le site chrétien de collecte de fonds GiveSendGo.

Lundi, le gouvernement fédéral à Ottawa a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois de son histoire, donnant aux banques le pouvoir de suspendre ou de geler des comptes sans ordonnance du tribunal, et de forcer les plateformes de financement participatif et les cryptomonnaies à suivre les lois contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déclaré que les entreprises avec des camions impliqués dans les blocages illégaux risquent de voir leurs comptes bancaires gelés et leur assurance suspendue.

Mme Momani a déclaré qu’elle soupçonne que la réputation mondiale du Canada en tant que démocratie libérale stable à proximité des États-Unis en a fait une cible tentante pour les pirates informatiques russes. Elle a ajouté que le pandémonium qui a suivi a également fourni au président Vladimir Poutine une distraction bienvenue alors qu’il continue à amasser des troupes, du matériel et des armes près de la frontière ukrainienne.

« S’ils n’étaient pas des patients zéro derrière cela, ils ont certainement aidé à ajouter de l’oxygène parce que le moment leur convenait, a-t-elle indiqué. Ça va être difficile de l’identifier, de dire complètement que c’est une intervention russe, mais je n’ai absolument aucun doute qu’ils ont leur mot à dire d’une manière ou d’une autre. »

Ni M. Sullivan ni le porte-parole du Pentagone, John Kirby, n’ont divulgué de détails sur les renseignements qui ont incité les États-Unis à avertir soudainement d’un calendrier accéléré. Avant vendredi, la sagesse conventionnelle soutenait que M. Poutine attendrait après les Jeux olympiques afin d’éviter d’éclipser la Chine, un allié important.

M. Kirby a déclaré lundi lors d’un briefing au Pentagone que la puissance militaire russe le long de la frontière avec l’Ukraine n’a fait que croître au cours du week-end, alimentant les craintes qu’une invasion puisse survenir d’un jour à l’autre. Il a précisé que les États-Unis surveillaient de près toute cyberactivité russe qui pourrait viser à créer une fausse excuse pour envahir.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons essayé d’être ouverts au cours de la dernière semaine et demie, deux semaines sur le potentiel de ce genre de… tactiques et procédures non cinétiques utilisées par les Russes », a déclaré M. Kirby.

De telles tactiques pourraient « semer les germes d’un conflit armé potentiel, (y compris) en créant une sorte de prétexte auquel les Ukrainiens réagiraient et que (la Russie) pourrait alors prétendre être une menace pour leur sécurité nationale ».

John Weaver, professeur d’analyse du renseignement au York College de Pennsylvanie, a déclaré qu’il était difficile de déterminer avec précision si la Russie avait été impliquée dans le déclenchement des troubles sociaux affichés au Canada.

Mais le fait que le Canada soit un allié et un partenaire commercial de premier plan des États-Unis, un pays du G7, un membre de l’OTAN et du réseau de partage de renseignements Five Eyes en ferait une cible parfaitement viable, selon M. Weaver.

« Je pense qu’il est très probable qu’ils aient un rôle dans ce combat, mais dans quelle mesure ils le font, je ne sais tout simplement pas, a-t-il déclaré. Je ne dirais pas au-delà du domaine du possible qu’il y ait une intention d’essayer d’inciter les choses à détourner l’attention des gens des choses qui se passent en Europe de l’Est. »

Tout le monde n’est pas aussi convaincu.

Les manifestations sont moins le produit d’une ingérence étrangère que d’une puissante combinaison de la puissance brute des médias sociaux et de la propagation du populisme de droite dans le monde, selon Ethan Porter, professeur d’affaires publiques qui dirige le Misinformation/Disinformation Lab à l’Institut pour les données, la démocratie et la politique de l’Université George Washington.

« Il serait extraordinaire que les Russes aient joué un rôle significatif dans la réussite de ce projet, a expliqué M. Porter. Leur ingérence “amateur” dans les élections américaines de 2016 a finalement eu un impact limité. Ce serait vraiment surprenant et stupéfiant qu’il y ait une sorte de rôle significatif pour les Russes ou d’autres acteurs extérieurs là-dedans. »

Cela dit, ils pourraient néanmoins constituer une distraction utile pour un « agent du chaos » comme M. Poutine, a-t-il ajouté.

« Il ne peut pas gagner militairement ou économiquement, il peut donc gagner en jouant en quelque sorte le Joker dans l’ordre mondial mondial, en faisant tout ce qu’il peut pour déstabiliser ses adversaires, ou ceux qu’il considère comme ses adversaires, a-t-il poursuivi. La façon dont ces interventions nous amènent tous à nous méfier et parfois à rejeter nos concitoyens — je pense que c’est en fait la partie la plus réussie de cette campagne, du point de vue de Poutine. Cela n’a pas à fonctionner tout seul, mais cela peut entraîner tout le monde à se demander, “Hmm, qu’est-ce qui se passe ici ?” »