Les masques N95 commencent à sortir de la chaîne de montage de 3M en Ontario

OTTAWA — Les gouvernements fédéral et ontarien saluent la sortie des premiers masques N95 d’une chaîne de montage canadienne comme un pas vers une meilleure protection contre la pandémie pour le Canada maintenant et à l’avenir.

Les masques sont produits par 3M Canada à la suite d’un accord de plusieurs millions de dollars entre Ottawa et Queen’s Park annoncé en août dernier par le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de l’Ontario Doug Ford.

Dans le cadre de cet accord, les deux ordres de gouvernement ont versé 23,3 millions $ chacun pour aider 3M à accroître la production de son usine de Brockville, à environ une heure au sud d’Ottawa.

MM. Trudeau et Ford ont déclaré à ce moment que l’accord visait à faire en sorte que le Canada ne soit plus jamais à la merci de fournisseurs étrangers peu fiables en matière d’équipement de protection individuelle (ÉPI).

La ministre fédérale de l’Approvisionnement, Anita Anand, a souligné cet objectif lors d’un événement virtuel avec des ministres provinciaux marquant la livraison des premiers masques, qui sont maintenant destinés aux travailleurs de première ligne.

L’accord doit inclure la livraison de 30 millions de masques au gouvernement fédéral et 25 millions à l’Ontario chaque année au cours des cinq prochaines années.

«Notre objectif en concluant cet accord du point de vue du gouvernement fédéral était de nous assurer que nous avions des ÉPI en place au Canada à court et à long terme», a déclaré Mme Anand.

«Ce sont des masques dont le public canadien et les travailleurs de la santé de première ligne ont besoin, non seulement pour aujourd’hui, mais dans les mois et les années à venir, étant donné que nous ne savons pas si une autre pandémie frappera ce pays.»

La production de ces nouveaux masques survient au moment où une troisième vague de COVID-19 frappe à travers le pays à une cadence plus rapide que la vaccination des Canadiens.

La Dre Ann Collins, présidente de l’Association médicale canadienne, a affirmé que les sondages auprès des membres laissent croire que les médecins et autres professionnels de la santé continuent de faire face à des pénuries d’équipement de protection individuelle.

«De toute évidence, c’est un élément essentiel dans la lutte contre ce virus», a déclaré Mme Collins dans une entrevue.

«Nous devons être très reconnaissants d’avoir cette assurance à l’avenir, car nous allons avoir besoin de ces masques, et pendant très longtemps, semblerait-il.»

Mme Collins a ajouté qu’il serait également judicieux de compter sur la production nationale de vaccins, «particulièrement maintenant avec cette troisième vague très agressive».