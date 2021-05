Les médecins britanno-colombiens avertis de possibles sanctions pour désinformation

VANCOUVER — Les médecins de la Colombie-Britannique se sont fait avertir qu’ils pourraient faire face à une enquête ou à des sanctions de la part de leur organisme de réglementation s’ils contredisent les ordonnances de santé publique ou les directives au sujet de la COVID-19.

L’avertissement est contenu dans une déclaration conjointe du College of Physicians and Surgeons of British Columbia et de la First Nations Health Autority.

La déclaration indique que ces organismes ont appris que certains médecins britanno-colombiens s’opposent aux vaccins et diffusent de la «désinformation» sur le port du masque, sur la distanciation physique et sur les confinements.

On craint également que certains médecins fassent la promotion de traitements contre la COVID-19 «non étayés par des preuves scientifiques largement acceptées».

La Dre Heidi Oetter, registraire et directrice générale du Collège, a affirmé que la désinformation porte atteinte à la confiance du public et est contraire aux obligations éthiques d’un médecin.

Elle a ajouté que les médecins qui s’écartent des ordonnances et des directives de santé acceptées pour contrer la COVID-19 pourraient faire l’objet d’une enquête ou d’une mesure réglementaire, si le Collège le juge justifié.

«Les médecins doivent être guidés par les lois qui les régissent, les normes et directives de pratique réglementaires, le Code d’éthique et de professionnalisme et les preuves scientifiques lorsqu’ils donnent leur avis sur la COVID-19», indique le communiqué.

La Dre Nel Wieman, médecin en chef adjointe par intérim de la First Nations Health Authority, a affirmé que les préjudices causés par des informations trompeuses et non étayées sont évidents partout en Colombie-Britannique, en particulier dans les communautés autochtones.

«Les peuples autochtones font déjà face à des obstacles pour accéder aux soins de santé en raison du racisme systémique», a dit la Dre Wieman dans le communiqué.

«Des informations trompeuses ajoutent un autre obstacle à un moment où le vaccin contre la COVID-19 doit être livré aux peuples autochtones le plus rapidement possible.»

Les Dres Wieman et Oetter demandent aux médecins de veiller à ce que la sécurité des patients ne soit pas compromise par la désinformation pendant la pandémie.