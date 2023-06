Les médecins de la N.-É. recevront 200 $ par patient repêché sur la liste d’attente

HALIFAX — La Nouvelle-Écosse offre aux médecins de famille une prime de 10 000 $ s’ils peuvent retirer 50 patients de la liste d’attente provinciale.

La liste d’attente pour obtenir un médecin de famille compte environ 150 000 personnes dans cette province. La ministre de la Santé, Michelle Thompson, a précisé jeudi à Halifax que le gouvernement accordera la priorité au retrait de la liste des personnes qui ont les besoins les plus pressants d’un omnipraticien.

Elle a indiqué que les citoyens peuvent volontairement ajouter à leur profil sur la liste d’attente des informations sur leur état de santé, afin d’aider le gouvernement à identifier les patients qui ont les besoins les plus complexes et les plus urgents.

Selon la ministre Thompson, ces changements transforment la liste d’attente en outil pour identifier les Néo-Écossais les plus malades, afin qu’ils soient jumelés à un médecin de famille plus rapidement que les autres.

Les médecins recevront 200 $ supplémentaires pour chaque patient de la liste d’attente accepté après les 50 premiers qu’ils ajouteront à leur pratique, eux aussi à 200 $ chacun. Ce programme incitatif durera quatre mois.

