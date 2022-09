Les médecins sont préoccupés par l’état de santé de la reine Élisabeth II

LONDRES — Le palais de Buckingham a déclaré jeudi que la reine Elizabeth II était surveillée par des médecins, qui se disent «préoccupés par la santé de Sa Majesté».

Son fils, le prince Charles, et son petit-fils, le prince William, doivent se rendre à son chevet.

«Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont inquiets pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste surveillée par des médecins», a déclaré le palais dans un communiqué qui a suscité une profonde inquiétude à travers le pays.

La veille, la souveraine de 96 ans a dû annuler une réunion de son Conseil privé et a été invitée à se reposer. Mardi, elle a présidé la cérémonie de passation des pouvoirs de la nouvelle première ministre, Liz Truss, dans sa résidence d’été en Écosse au château de Balmoral.

Le palais dit que la reine est «confortable» et reste au château de Balmoral.

La première ministre Truss a affirmé que «tout le pays sera profondément préoccupé par les nouvelles de Buckingham Palace ce midi».

«Mes pensées – et les pensées des gens à travers notre Royaume-Uni – vont à Sa Majesté la reine et à sa famille en ce moment», a-t-elle écrit sur Twitter.

Cette année, la reine Élisabeth a marqué ses soixante-dix ans de règne. Elle a de plus en plus confié ses fonctions à son héritier, le prince Charles, et à d’autres membres de la famille royale ces derniers mois étant donné qu’elle avait du mal à se déplacer.