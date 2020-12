Les membres de l’appareil judiciaire pourraient suivre une formation sur le racisme

OTTAWA — Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, a indiqué jeudi que c’est le besoin de formation contre le racisme pour tous ceux qui travaillent dans le système judiciaire qui a été au coeur des discussions avec ses homologues des provinces et territoires, au cours des deux derniers jours.

Le ministre québécois de la Justice, Simon Jolin-Barrette, et sa collègue de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, ont participé aux discussions mercredi et jeudi, respectivement.

Selon M. Blair, les ministres de la Sécurité publique et de la Justice des provinces et territoires ont reconnu que la police, les procureurs et les juges pourraient bénéficier d’une meilleure compréhension des réalités culturelles des Autochtones et des communautés racisées au Canada.

Lors d’un point de presse après la rencontre, jeudi, le ministre fédéral a souligné la nécessité de respecter l’indépendance judiciaire, mais il a précisé que cela ne devrait pas entraver les efforts d’éducation et de formation.

Dans le plus récent discours du Trône, le gouvernement libéral promettait une loi et des fonds pour lutter contre les inégalités systémiques à toutes les étapes du système de justice criminelle.

Ces engagements sont pris dans un contexte de préoccupations croissantes concernant le traitement injuste des Noirs et des Autochtones, qui sont surreprésentés devant les tribunaux et dans les prisons.

Le gouvernement a notamment promis des mesures sur la détermination de la peine, la réadaptation, l’amélioration de la surveillance civile de la Gendarmerie royale du Canada et des normes sur le recours à la force par la police.