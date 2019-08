Les membres de l’AQTIS en grève jeudi; des productions télé affectées

MONTRÉAL — Les techniciens de l’image et du son membres de l’AQTIS tiennent une journée de grève, jeudi, affectant ainsi les productions télévisuelles et cinématographiques.

L’AQTIS représente quelque 6000 membres, des caméramans, preneurs de son, maquilleurs, coiffeurs et autres, qui travaillent à la production de téléromans, téléséries, documentaires et films, au Québec et parfois à l’étranger.

Ces travailleurs sont pigistes. Ils revendiquent d’ailleurs d’avoir des contrats garantis, a indiqué en entrevue Gilles Charland, directeur général de l’AQTIS (Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son).

Plusieurs séances de négociation ont eu lieu à ce jour avec l’association patronale qui regroupe des producteurs.

Les points en litige portent sur la rémunération, les questions de santé et sécurité au travail, la formation et la qualification professionnelle, de même que la priorité d’embauche.