Les mesures d’urgence sanitaire sont prolongées jusqu’au 3 mai dans trois régions

QUÉBEC — En vigueur depuis le début du mois d’avril, les mesures d’urgence sanitaire sont prolongées encore une fois dans trois régions, soit la capitale nationale, l’Outaouais et Chaudière-Appalaches, et ce, jusqu’au lundi 3 mai.

Cela signifie que, dans ces trois régions, les écoles primaires et secondaires demeurent fermées, de même que les commerces non essentiels. Le couvre-feu est maintenu entre 20 heures et 5 heures le lendemain matin.

Par ailleurs, le vaccin AstraZeneca sera désormais disponible pour toute personne âgée de 45 ans et plus.

C’est ce qu’a annoncé mardi le premier ministre François Legault, en point de presse à l’Assemblée nationale, en affirmant que la situation demeurait préoccupante.