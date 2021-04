COVID-19: Les mesures d’urgence sont prolongées jusqu’au 25 avril

QUÉBEC — Au Québec, le retour à la vie normale n’est pas pour demain, a prévenu le premier ministre François Legault mardi. Prévue il n’y a pas si longtemps en juin, l’échéance est désormais repoussée de plusieurs mois. Au minimum.

En vigueur depuis le 1er avril, en principe pour une dizaine de jours seulement, les mesures d’urgence imposées à trois villes et destinées à freiner la propagation de la COVID-19 sont prolongées jusqu’au 25 avril.

C’est la deuxième fois en autant de semaines que le premier ministre Legault reporte l’échéance de ces mesures très contraignantes.

De plus, la situation s’étant dégradée, les mesures d’urgence, qui visaient jusqu’à maintenant uniquement les villes de Québec, Lévis et Gatineau, s’étendent à compter de maintenant à l’ensemble des régions de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches et l’Outaouais.

Les mesures d’urgence incluent le couvre-feu de 20 heures à 5 heures le lendemain matin, la fermeture de tous les commerces non essentiels, de même que la fermeture des écoles primaires et secondaires.

La situation sanitaire dans les trois régions visées a été qualifiée de «vraiment inquiétante» par M. Legault, mardi, en conférence de presse à l’Assemblée nationale. Et cette situation pourrait encore empirer. Il a dit craindre une hausse du nombre de personnes devant être hospitalisées dans les prochaines semaines.

Le Québec rapportait mardi un total de 643 hospitalisations reliées au virus. Désormais, les personnes malades de la COVID-19 sont de plus en plus jeunes. La majorité des gens admis à l’hôpital sont âgés de moins de 60 ans.

«Le nombre de jeunes qui sont contaminés, les personnes de 30, 40, 50 ans, a beaucoup augmenté dans les dernières semaines», a constaté le premier ministre, en concluant que «tant que ces personnes-là ne seront pas vaccinées, on est dans le trouble».

Pendant ce temps, en raison d’une situation considérée fragile, les régions de Montréal et Laval sont sous surveillance, tandis que la Côte-Nord passe de la zone jaune à la zone orange.

Le premier ministre n’a pas caché qu’un tel contexte ne peut que repousser le moment où les Québécois peuvent espérer retrouver un semblant de vie normale.

M. Legault avait dit que le 24 juin, jour de la Fête nationale, tous les Québécois souhaitant être vaccinés le seraient. Ce moment devait, dans son esprit, marquer le retour à une certaine normalité.

Mais le discours a changé. «Le 24 juin, ça demeure la date où on peut espérer commencer à penser à la normalité», a-t-il nuancé mardi.

Il ne faut donc pas s’attendre à voir toutes les mesures sanitaires et de confinement disparaître le soir de la Fête nationale.

«Au lieu d’avoir un échéancier qui est de quelques semaines, on a un échéancier qui est un minimum de quelques mois, avant qu’on retrouve une certaine normalité», a-t-il calculé.

«On a deux gros mois devant nous», a-t-il ajouté, invitant les citoyens à continuer à faire preuve de prudence, compte tenu du caractère très contagieux et agressif du variant du virus, qui étend son emprise au Québec.

«Le variant est incontrôlable», a commenté de son côté le ministre de la Santé, Christian Dubé, en Chambre.

À ce jour, deux millions de Québécois ont déjà été vaccinés.