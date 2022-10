Les migrations illégales à la frontière américano-mexicaine atteignent un sommet

SAN DIEGO — Une augmentation de la migration en provenance du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua en septembre a porté le nombre de passages illégaux au niveau le plus élevé jamais enregistré au cours d’un exercice budgétaire, selon les douanes et la protection des frontières des États-Unis.

Les chiffres de fin d’année reflètent la détérioration des conditions économiques et politiques dans certains pays, la force relative de l’économie américaine et l’application inégale des restrictions d’asile de l’ère Trump.

Les migrants ont été arrêtés 227 547 fois en septembre à la frontière américaine avec le Mexique, le troisième mois le plus élevé au cours de la présidence de Joe Biden. Cela a augmenté de 11,5 % par rapport aux 204 087 fois du mois d’août et de 18,5 % par rapport aux 192 001 fois de septembre 2021.

Au cours de l’exercice budgétaire qui s’est terminé le 30 septembre, les migrants ont été arrêtés 2,38 millions de fois, en hausse de 37% par rapport aux 1,73 million de fois l’année précédente, selon des chiffres publiés tard vendredi soir. Le total annuel a dépassé les 2 millions pour la première fois en août et est plus du double du niveau le plus élevé de la présidence de Donald Trump en 2019.

Près de 78 000 migrants du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua ont été arrêtés en septembre, contre environ 58 000 du Mexique et de trois pays du nord de l’Amérique centrale qui ont historiquement représenté la majeure partie du flux.

Ce déplacement géographique remarquable est au moins en partie le résultat du titre 42, une mesure de santé publique qui suspend les droits de demandeurs d’asile en vertu du droit américain et international sous le prétexte de prévenir la propagation de la COVID-19.

En raison de relations diplomatiques tendues, les États-Unis ne peuvent pas expulser de migrants vers le Venezuela, Cuba ou le Nicaragua. En conséquence, ils sont en grande partie libérés aux États-Unis pour poursuivre leurs dossiers d’immigration.

L’autorité du titre 42 a été appliquée 2,4 millions de fois depuis son lancement en mars 2020, mais elle est tombée de manière disproportionnée sur les migrants du Mexique, du Guatemala, du Honduras et d’El Salvador.

Les responsables américains affirment que la migration vénézuélienne vers les États-Unis a chuté de plus de 85 % depuis le 12 octobre, lorsque les États-Unis ont commencé à expulser des Vénézuéliens vers le Mexique en vertu du titre 42. Pendant ce temps, le gouvernement Biden s’est engagé à admettre jusqu’à 24 000 Vénézuéliens aux États-Unis dans le cadre d’une libération humanitaire s’ils en font la demande en ligne avec un garant financier et entrent par un aéroport, de la même manière que des dizaines de milliers d’Ukrainiens sont venus depuis que la Russie a envahi leur pays.

Les quatre premiers Vénézuéliens mis en liberté conditionnelle aux États-Unis sont arrivés samedi – deux du Mexique, un du Guatemala, un du Pérou – et des centaines d’autres ont été autorisés à voler, a déclaré le département de la Sécurité intérieure.

«Bien que ces premières données ne soient pas reflétées dans le rapport (de septembre), elles confirment ce que nous avons toujours dit: lorsqu’il existe un moyen légal et ordonné d’entrer dans le pays, les individus seront moins susceptibles de mettre leur vie entre les mains de contrebandiers et tenter de traverser illégalement la frontière», a déclaré le commissaire des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, Chris Magnus.

Cet élargissement du titre 42 permettant d’expulser des Vénézuéliens vers le Mexique est intervenu malgré la tentative de l’administration de mettre fin à l’autorité de santé publique en mai, qui a été bloquée par un juge fédéral.

Les Vénézuéliens représentent la deuxième nationalité la plus importante à la frontière après les Mexicains pour le deuxième mois consécutif. Ils ont été contrôlés 33 804 fois en septembre, soit 33 % de plus que les 25 361 fois du mois d’août.

Les Cubains, qui participent au plus grand exode de l’île des Caraïbes vers les États-Unis depuis 1980, ont été contrôlés 26 178 fois à la frontière en septembre, soit 37 % de plus que les 19 060 fois du mois d’août.

Les Nicaraguayens ont été contrôlés 18 199 fois en septembre, en hausse de 55 % par rapport aux 7 298 fois en août.

Le rapport est la dernière lecture mensuelle des flux migratoires avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, une question sur laquelle de nombreux républicains ont mis l’accent lors des campagnes visant à prendre le contrôle de la Chambre et du Sénat.