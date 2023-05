Les milieux de travail sous réglementation fédérale offriront des produits menstruels

OTTAWA — Les milieux de travail sous réglementation fédérale devraient commencer à offrir à leurs employées des produits menstruels gratuits à compter de décembre prochain.

Le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a annoncé mercredi des modifications au Code canadien du travail qui garantiraient un accès gratuit à ces produits à compter du 15 décembre.

Les libéraux avaient promis lors de la dernière campagne électorale de mettre gratuitement à disposition des tampons et des serviettes hygiéniques dans les milieux de travail sous réglementation fédérale.

En plus de la fonction publique fédérale et de la plupart des sociétés d’État, cette directive s’appliquera aux entreprises du secteur privé sous réglementation fédérale — essentiellement les institutions financières, le transport, la radiodiffusion et les télécommunications.

Les libéraux promettaient aussi en 2021 de créer un fonds pour mettre des produits menstruels à la disposition des personnes vulnérables, notamment dans des maisons d’hébergement pour femmes, ainsi qu’au sein d’organismes sans but lucratif, de bienfaisance, communautaires ou dirigés par des jeunes.

Le budget fédéral de 2022 a alloué 25 millions $ afin d’établir un projet pilote national pour ce «Fonds d’équité menstruelle», qui vise à aider à mettre les produits menstruels à la disposition des personnes qui peuvent avoir des difficultés à les payer.

Le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres lancera ce projet pilote national «au cours des prochains mois», indique le communiqué du gouvernement.

La sensibilisation accrue à cette «précarité menstruelle» a conduit divers gouvernements à rendre les produits menstruels plus largement disponibles. L’Écosse a ainsi adopté une loi l’année dernière pour rendre les produits menstruels gratuits pour toute femme qui en a besoin.