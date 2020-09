Les militaires sont «vivement encouragés» à télécharger l’appli «Alerte COVID»

OTTAWA — Les militaires canadiens et les civils au ministère de la Défense sont «vivement encouragés» à télécharger l’application «Alerte COVID» du gouvernement fédéral, pour être prévenus d’une exposition potentielle au coronavirus.

Le chef d’état-major de la Défense, le général Jonathan Vance, et la sous-ministre Jody Thomas indiquent dans une déclaration commune qu’ils comprennent «les préoccupations» de certains en matière de sécurité et de protection des renseignements personnels. Mais ils plaident que l’application a été approuvée par des experts du ministère de la Défense et ils «encouragent vivement» les militaires à l’installer sur leur téléphone personnel et celui fourni par leur employeur.

Cet appel intervient alors que Terre-Neuve-et-Labrador se joint à l’Ontario dans cette initiative fédérale et que la Saskatchewan envisage de le faire. Le Québec, après consultations en commission parlementaire, a décidé la semaine dernière de ne pas adopter une telle application pour l’instant.

Le gouvernement fédéral affirme que son application «Alerte COVID» a été téléchargée 2,2 millions de fois depuis son déploiement en Ontario à la fin de juillet. Selon Ottawa, 112 citoyens l’auraient volontairement utilisée depuis pour s’identifier comme porteurs du virus.

L’application utilise la technologie Bluetooth pour échanger des codes aléatoires avec les téléphones qui se seraient trouvés à proximité et sur lesquels l’application avait également été installée. Elle prévient les utilisateurs s’ils ont été à proximité de quelqu’un qui révèle plus tard avoir été déclaré positif.