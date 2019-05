Les militants libéraux réunis en Conseil général, ce week-end, à Drummondville

MONTRÉAL — Les militants du Parti libéral du Québec (PLQ) sont réunis en Conseil général en fin de semaine à Drummondville, dans le Centre-du-Québec.

Le chef intérimaire du PLQ, Pierre Arcand, va s’adresser aux membres du parti lors du discours d’ouverture samedi avant-midi. Les libéraux pourront ensuite participer à plusieurs ateliers portant sur des enjeux de société, le développement économique des régions et le mode de scrutin, entre autres.

Les règles de la course à la direction seront présentées dimanche par le président d’élection Rafael Ferraro. Les spéculations vont bon train sur ceux et celles qui seraient intéressés à se lancer dans la course, mais rien de formel n’a été annoncé pour le moment.

Les libéraux détiennent 29 sièges sur 125 à l’Assemblée nationale, soit depuis leur défaite électorale d’octobre 2018. Les libéraux représentaient 68 circonscriptions lorsqu’ils étaient au pouvoir.