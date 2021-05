Les mines de charbon épuisées peuvent être sécuritaires, affirment des scientifiques

Les mines de charbon peuvent être sécuritaires pour l’environnement et améliorer le paysage lorsqu’elles ne sont plus exploitées, affirment des scientifiques qui travaillent avec l’industrie.

Ils pressent toutefois les communautés et les mineurs à joindre leurs forces pour minimiser les risques et les coûts que cela engendrerait.

Le gouvernement du Parti conservateur uni, en Alberta, envisage d’augmenter l’exploitation minière de charbon en surface sur les collines et sommets des Rocheuses. Les plans dessinés par plusieurs compagnies, s’étendant sur des dizaines de milliers d’hectares, ont suscité des préoccupations quant à la potentielle contamination et destruction de paysages appréciés du public.

Selon Guy Gilron, biologiste et toxicologue spécialisé dans l’industrie minière, les mines modernes sont conçues pour limiter les rejets de contaminants comme le sélénium, qui est toxique en teneur excessive. Ce bioélément émane lors de l’oxydation de roches stériles, mais peut être rejeté en moins grande quantité lorsque ces roches sont recouvertes, selon M. Gilron.

«En recouvrant ces roches stériles d’eau ou de remblai, vous pouvez réduire la quantité de sélénium qui est rejetée dans l’eau», explique-t-il.

Les bactéries dans l’eau peuvent alors réduire le sélénium à une forme qui n’est pas absorbable par les plantes et animaux, selon M. Gilron.

Un rapport publié en 2020 par Golder Associates, firme internationale de consultation environnementale, a avancé qu’en dépit des avancées pour le traitement du sélénium, les technologies disponibles n’ont pas encore atteint leur pleine maturité. Il suggère aussi que les mines de charbon canadiennes qui contiennent des quantités élevées de sélénium représentent un «défi».

M. Gilron pense, quant à lui, que les nouvelles mines canadiennes sont prêtes à relever ce défi.

«Ce n’est pas vraiment un défi dans les nouvelles mines, explique-t-il. Les ingénieurs ont eu l’occasion de mettre en place des installations pour traiter les roches stériles pour éviter que le sélénium se retrouve dans les cours d’eau.»

Selon Gord McKenna, un ingénieur géotechnique de Calgary, les mines restaurées peuvent devenir des paysages attrayants et utiles, en autant que les gens ne s’attendent pas à ce qu’elles ressemblent à ce qu’elles étaient avant d’être exploitées. De plus, les mines de charbon remises en état doivent être surveillées pendant plusieurs décennies pour s’assurer de leur stabilité et de leur comportement.

M. McKenna ajoute du même souffle que la clé du succès d’une éventuelle remise en état d’une mine est la collaboration avec les communautés, et ce, dès le départ.

«Ils font partie de la prise de décision, soutient-il. Nous devons arrêter d’aménager le territoire pour les résidants locaux et commencer à l’aménager avec eux.»