Les ministres de la Santé du Canada adoptent un plan pour endiguer la pénurie

CHARLOTTETOWN — Le Canada a l’intention de remédier à la pénurie de personnel de santé en facilitant la pratique des infirmières et des médecins dans d’autres provinces, notamment en rationalisant les qualifications des travailleurs de la santé formés à l’étranger et en mettant en place un nouveau programme de rétention des infirmières, a indiqué le ministre fédéral de la Santé.

Mark Holland a fait état de ces stratégies jeudi, au terme de deux jours de réunions avec ses homologues provinciaux et territoriaux de la Santé à l’Île-du-Prince-Édouard.

«Notre plan pour un personnel de santé solide et durable est partagé par tous les niveaux de gouvernement et a dominé nos conversations au cours des deux derniers jours», a déclaré M. Holland lors d’une conférence de presse.

Le ministre a déclaré que même s’il y a de quoi être fier du système de santé du Canada, «il est également très mis à rude épreuve».

«C’est une période, en particulier sur le marché du travail, où nous sommes confrontés à une crise et où nous devons être à la hauteur de cette occasion», a-t-il expliqué.

Plan en cinq parties

Le ministre a présenté un plan de main-d’œuvre en cinq parties, qui comprend la création d’une «boîte à outils de rétention des infirmières» qui fournira aux employeurs des guides pour créer des lieux de travail où les infirmières se sentent soutenues et souhaitent rester.

Le plan vise à faciliter le travail des médecins et des infirmières dans différentes juridictions canadiennes, a déclaré M. Holland, et à accélérer le processus des organismes de réglementation certifiant les professionnels de la santé formés à l’étranger pour atteindre une norme de service de 90 jours. Il prévoit également une étude sur le nombre de travailleurs de la santé formés au Canada pour s’assurer qu’il y en a suffisamment pour répondre à la demande.

La stratégie comprend également le renforcement et le partage de données de santé standardisées à travers le pays afin de mieux planifier les futurs besoins en personnel de santé.

«C’est d’une importance cruciale pour nous assurer que nous ne nous contentons pas de résoudre les problèmes de personnel de santé auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, mais aussi pour nous assurer que nous savons exactement de qui nous aurons besoin à l’avenir», a expliqué le ministre Holland.

L’amélioration de l’intégration et du partage des données sur la santé est une condition de l’accord sur la santé que le premier ministre Justin Trudeau a proposé aux premiers ministres provinciaux et territoriaux en février.

Sans conditions, exige le Québec

Le premier ministre Trudeau a offert 196 milliards $ aux provinces et aux territoires au cours des 10 prochaines années pour améliorer l’accès aux soins de santé. Ce financement comprend des augmentations du transfert fédéral en matière de santé et des accords individuels adaptés pour cibler les besoins spécifiques de différentes juridictions.

En échange, les premiers ministres doivent promettre d’améliorer le partage des données et de mesurer leurs progrès vers les objectifs et cibles fixés.

La Colombie-Britannique a été la première à signer le premier accord de financement bilatéral avec Ottawa, et toutes les autres provinces ont accepté en principe l’accord sur la santé, à l’exception du Québec, qui a hésité à rendre compte à Ottawa de la façon dont l’argent est dépensé.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a déclaré jeudi que cette question constituait un point de friction pour sa province.

«Le transfert du fédéral devait être sans conditions, ce n’est pas négociable pour nous. Nous avons dit très clairement que la santé est une question de compétence provinciale et nous nous y tenons», a déclaré M. Dubé jeudi.

Une note en bas de page d’un communiqué de presse fédéral de jeudi indiquait que le Québec n’avait signé aucune entente avec le gouvernement fédéral et n’était pas lié au plan présenté jeudi.

La Dre Kathleen Ross, présidente de l’Association médicale canadienne, a rencontré les ministres de la Santé cette semaine et s’est dite très heureuse de voir les objectifs du plan visant à améliorer le recrutement des travailleurs de la santé.

«Il y a tellement d’excellents points soulevés dans ces engagements, et le plan d’action qui a été élaboré aujourd’hui à l’Île-du-Prince-Édouard. est vraiment pertinent», a-t-elle déclaré dans une entrevue jeudi soir.

Manifestation

Avant l’annonce du plan, les membres de la Coalition canadienne de la santé de l’Î.-P.-É., la Fédération du travail et la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers ont manifesté jeudi matin au centre-ville de Charlottetown, appelant à un régime universel d’assurance-médicaments de toute urgence et à la fin de la privatisation des services de santé.

Le gouvernement fédéral a promis de déposer un projet de loi sur l’assurance-médicaments cet automne.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il fallait dans la législation pour qu’un programme fédéral d’assurance-médicaments fonctionne à l’Île-du-Prince-Édouard, le ministre provincial de la Santé, Mark McLane, a déclaré qu’un modèle unique pourrait ne pas fonctionner et a déclaré que les discussions étaient en cours.