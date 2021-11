Les ministres de la Santé du G7 surveillent de près le variant Omicron

OTTAWA — Le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos et ses homologues d’autres pays du G7 ont convenu lundi de surveiller de près le variant Omicron et de partager leurs informations.

Le nouveau variant est apparu en Afrique du Sud, coïncidant avec une augmentation des cas de COVID-19 dans la région.

Son apparition a entraîné des fermetures de frontières ainsi que de nouvelles mesures de dépistage au Canada et ailleurs dans le monde.

«Le risque global lié à Omicron est considéré comme très élevé pour un certain nombre de raisons», a averti l’Organisation mondiale de la santé.

«Il existe des preuves préliminaires préoccupantes sur Omicron suggérant, contrairement aux précédents (variants préoccupants), à la fois une évasion immunitaire potentielle et une transmissibilité plus élevées qui pourraient conduire à de nouvelles poussées avec des conséquences graves.»

Des cas du variant Omicron ont été découverts en Ontario, et des agents de santé publique effectuent la recherche des contacts pour tenter d’éradiquer la transmission. Un cas confirmé a également été annoncé lundi au Québec.

Les autorités préviennent que d’autres cas seront probablement découverts au Canada dans les prochains jours.

Les ministres de la Santé du G7 se sont réunis virtuellement pour discuter de la nouvelle menace, soulignant l’importance de veiller à ce que tous les pays aient accès aux vaccins contre la COVID-19 et aux soutiens nécessaires pour les distribuer.

Ils ont également exprimé leur ferme soutien à un réseau international de surveillance des agents pathogènes au sein de l’OMS, selon un communiqué conjoint publié après la réunion.

Les ministres ont convenu de se réunir à nouveau le mois prochain.

Les développements sont survenus alors que les pays débattaient d’une nouvelle convention mondiale sur la préparation et la riposte aux pandémies lors d’une réunion spéciale de l’Assemblée mondiale de la santé lundi.

C’est seulement la deuxième fois que le groupe tient un sommet d’urgence de ce genre.

Si les pays membres sont d’accord, l’assemblée commencerait à élaborer ce qui servirait essentiellement de traité international sur la préparation à une pandémie.

«La sécurité sanitaire mondiale est trop importante pour être laissée au hasard, à la bonne volonté, aux courants géopolitiques changeants ou aux intérêts particuliers des entreprises et des actionnaires», a déclaré le directeur de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, au début du sommet.

« La meilleure façon de faire face aux problèmes est de conclure un accord juridiquement contraignant entre les nations : un accord forgé à partir de la reconnaissance que nous n’avons pas d’avenir sans un avenir commun. »

Il a déclaré que l’émergence du variant Omicron souligne la nature périlleuse et précaire de la situation mondiale.

«En effet, Omicron démontre pourquoi le monde a besoin d’un nouvel accord sur les pandémies. Notre système actuel dissuade les pays d’alerter les autres sur les menaces qui atterriront inévitablement sur leurs côtes», a-t-il déclaré.

L’idée est d’empêcher une autre crise mondiale comme celle posée par la COVID-19 et ses nouveaux variants potentiellement plus transmissibles.

«Notre position a toujours été que nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble», a indiqué le ministre Duclos vendredi dans une déclaration appuyant une nouvelle convention.

Un accord international contraignant aiderait les pays à collaborer et permettrait au Canada de partager plus facilement son expertise sur la scène mondiale, a déclaré M. Duclos.

« Ce niveau de leadership politique et scientifique est un signe que nous pouvons faire encore mieux à l’avenir en collaborant avec l’OMS et d’autres organisations afin de prévenir les incidents de futures pandémies et de protéger les Canadiens contre de telles choses».

Le groupe de travail de l’OMS sur le dossier a déclaré que les gouvernements devraient chercher à développer la convention en tandem avec des efforts visant à renforcer les réglementations sanitaires internationales existantes.

Les priorités du groupe de travail portent sur l’équité mondiale, la détection et l’évaluation rapides des risques, une approche mondiale sur la désinformation et le partage des informations sur les agents pathogènes, des informations génétiques et des échantillons biologiques.