Les ministres des provinces et des territoires se rencontrent en Colombie-Britannique

VANCOUVER — Les ministres de la Santé du Canada doivent se réunir en Colombie-Britannique cette semaine, quatre mois après que les premiers ministres de tout le pays eurent témoigné leur frustration face à un système de santé «en ruine».

Les 13 ministres provinciaux et territoriaux de la Santé doivent rencontrer leur homologue fédéral, Jean-Yves Duclos, lundi et mardi à Vancouver.

Un avis aux médias de Santé Canada indique que c’est la première fois que tous les ministres de la Santé des différents niveaux de gouvernement se rencontrent en personne depuis 2018.

Les premiers ministres s’étaient rencontrés à Victoria en juillet, et avaient réclamé une hausse importante des transferts en santé du gouvernement fédéral pour qu’ils passent de 22 % à 35 %.

Le premier ministre Justin Trudeau a répondu en disant que le gouvernement fédéral voulait s’assurer que les milliards de dollars transférés aux provinces et aux territoires produisent «des résultats réels et tangibles pour les Canadiens», avec des temps d’attente plus courts et de meilleurs services.

Les premiers ministres ont réitéré leurs appels pour augmenter les transferts à l’aide d’une campagne de sensibilisation pancanadienne lancée le mois dernier pour promouvoir «le besoin critique d’un nouveau partenariat durable de financement des soins de santé avec Ottawa».

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a affirmé que l’argent supplémentaire était nécessaire alors que la province doit s’attaquer aux pénuries d’infirmières et de médecins, s’efforce d’améliorer l’accès aux soins de santé numériques et renforce les services de santé mentale et de toxicomanie liés à la crise des drogues.

L’Association médicale canadienne, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada et SoinsSantéCAN, qui représente diverses organisations et hôpitaux, ont également fait front commun avant les rencontres de cette semaine pour inciter les ministres de la Santé à travailler ensemble sur des solutions urgentes aux pénuries de personnel, à l’épuisement professionnel et à d’autres maux qui affligent le système.

Les groupes demandent conjointement des mesures, dont des incitatifs pour retenir les travailleurs, un soutien accru en santé mentale, ainsi qu’une stratégie pancanadienne pour recueillir des données sur la main-d’œuvre afin de permettre aux médecins d’obtenir plus facilement leur permis là où ils sont le plus nécessaires. Ils ont également appelé à un meilleur accès aux soins primaires et aux visites virtuelles.