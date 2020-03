Les ministres du G7 discutent mercredi de la COVID-19 et de la sécurité mondiale

OTTAWA — Le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, s’entretient mercredi par visioconférence avec ses homologues des pays du G7 pour discuter des problèmes de sécurité dans le monde liés à la crise de la COVID-19.

M. Champagne et ses homologues des États-Unis, de Grande-Bretagne, de France, d’Allemagne, d’Italie, du Japon et de l’Union européenne doivent discuter «des répercussions de cette pandémie sur la paix et la sécurité internationales», indique un communiqué d’Affaires mondiales Canada.

Les pourparlers doivent aussi porter «sur des questions importantes, notamment en ce qui concerne l’Afghanistan, la Corée du Nord, l’Irak, le Myanmar, la Syrie, ainsi que l’Ukraine et la Russie».

«En outre, cette réunion sera l’occasion d’échanger sur des menaces qui pèsent sur la démocratie, y compris l’ingérence étrangère, le non-respect des droits de la personne et le terrorisme, ainsi que sur la protection de l’ordre international fondé sur des règles.»

C’est la France qui assurait la présidence tournante du G7 l’année dernière, mais cette présidence est désormais confiée aux États-Unis.

Le président américain Donald Trump devait accueillir ses collègues du G7, y compris le premier ministre Justin Trudeau, lors d’un sommet en juin, mais il n’est pas certain que cette rencontre «en personne» se déroulera comme prévu.

«Alors que le monde est confronté à un environnement politique et sécuritaire de plus en plus complexe, aggravé par la crise sanitaire mondiale attribuable à la pandémie de la COVID-19, le Canada reste déterminé à travailler aux côtés de ses partenaires du G7 pour relever les défis mondiaux urgents et difficiles», a indiqué M. Champagne dans un communiqué.