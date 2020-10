Les Minutes du Patrimoine saluent l’ingénieure Elsie MacGill

Elsie MacGill, une ingénieure en aéronautique, est au centre d’une nouvelle Minute du patrimoine.

Historica Canada a rendu hommage jeudi au rôle influent joué par Elsie MacGill au cours de la Seconde Guerre mondiale pour marquer le premier jour du Mois de l’histoire des femmes.

MacGill fut l’une des premières femmes admises au programme de génie de l’Université de Toronto en 1923. Elle a obtenu une maîtrise en génie aéronautique du Massachusetts Institute of Technology six ans plus tard.

La vidéo de la Minute du patrimoine s’axe sur son rôle à la Canadian Car and Foundry (Can Car), où elle a supervisé la production canadienne des avions de chasse Hawker Hurricane pendant la Seconde Guerre mondiale.

Près de 1400 appareils qui se sont notamment illustrés pendant la bataille d’Angleterre y ont été fabriqués.

Son implication lui a valu le surnom de «Reine des Hurricanes».

Cette Minute du patrimoine a été écrite et réalisée par Scooter Corkle, qui a également produit un hommage en 2019 à l’équipe de baseball canado-japonaise, les Asahi de Vancouver.