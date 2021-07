Les modèles fédéraux font craindre une 4e vague Delta avec une réouverture précipitée

Le très contagieux variant Delta pourrait plonger le Canada dans une quatrième vague de COVID-19 si les mesures sanitaires sont levées trop rapidement avant que la couverture vaccinale ne puisse protéger adéquatement la population.

C’est là l’avertissement lancé vendredi par les autorités de santé publique fédérales, qui ont dévoilé leur plus récente modélisation de la progression de la pandémie sur le territoire canadien.

Les projections à long terme font état d’une très forte augmentation prévisible du nombre de cas d’ici la fin du mois d’août si les provinces se pressent trop à alléger les restrictions. L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la docteure Theresa Tam, a noté que l’augmentation du nombre de cas dans certaines régions est un appel à la prudence.

Les experts en santé publique soulignent que le variant Delta pourrait alimenter la transmission au sein de la population plus jeune non vaccinée – les 18 à 39 ans principalement – ce qui provoquerait certainement une forte augmentation du nombre des cas et d’hospitalisations l’automne et l’hiver prochains.

La docteure Tam a insisté sur le fait que d’augmenter le taux de vaccination chez les 18 à 39 ans pourrait freiner significativement la progression d’une quatrième vague.

Elle a noté que les nouveaux cas de COVID-19 ont chuté de 93 % depuis le sommet de la troisième vague, mais que la tendance à la hausse est visible depuis la mi-juin et le taux de transmission progresse de manière inquiétante avec l’avancée du variant Delta sur le territoire.