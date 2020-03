Les Montréalais sortiront sur leur balcon pour chanter des chansons

MONTRÉAL — Les Montréalais sont invités à sortir sur leur balcon pour chanter des chansons de Leonard Cohen et Richard Desjardins ce dimanche à partir de 20 h.

L’invitation a été lancée samedi par la chanteuse Martha Wainwright sur les réseaux sociaux.

«On va chanter deux chansons ensemble, je vous invite tous à sortir sur vos balcons demain dimanche à 20 h pour qu’on puisse chanter ensemble, on va chanter ‘So Long, Marianne’ et après ça, on va chanter ‘Le coeur est un oiseau’ de Richard Desjardins» a indiqué la chanteuse dans une vidéo.

Les organisateurs du festival Pop Montréal ont également relayé l’information sur les réseaux sociaux.

«En tant que Montréalais, nous sommes fiers de notre capacité à travailler ensemble dans les moments difficiles — nous l’avons fait pendant la tempête de verglas et nous sommes prêts à le faire à nouveau. Alors, bien que de sombres nuages soient au-dessus de nous, rassemblons-nous et évoquons l’esprit, l’endurance et l’intelligence de notre fils préféré — Leonard Cohen» peut-on lire sur la page Facebook du festival Pop Montréal.