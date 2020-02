Les mots «science» ou «géographie» n’étaient jamais prononcés à l’école hassidique

MONTRÉAL — Un ancien membre d’une communauté ultra-orthodoxe juive à Boisbriand a soutenu jeudi en Cour supérieure qu’il avait terminé sa scolarité à l’école religieuse sans jamais avoir entendu prononcer les mots «science» ou «géographie».

Yochonon Lowen, aujourd’hui âgé de 42 ans, a déclaré que l’enseignement reçu à l’école consistait essentiellement en de longues heures d’étude de textes religieux en yiddish et en hébreu, sans aucune matière séculière. Après avoir obtenu son diplôme, M. Lowen a dû suivre des cours d’anglais dans un centre communautaire juif de Montréal — en secret, parce que les hassidiques désapprouvaient tout enseignement prodigué à l’extérieur de la communauté.

M. Lowen et sa femme, Clara Wasserstein, ne réclament pas d’indemnités: ils demandent à la Cour supérieure un jugement déclaratoire contre le gouvernement du Québec et plusieurs écoles hassidiques, qu’ils accusent de ne pas avoir su leur assurer une éducation adéquate, comme l’exige la loi.

Le couple, qui a quitté la communauté ultra-orthodoxe Tash en 2010, soutient qu’il n’a reçu pratiquement aucune instruction laïque alors qu’il fréquentait l’école religieuse privée dirigée par cette communauté hassidique à Boisbriand dans les années 1980 et au début des années 1990. Ils espèrent que leur recours devant le tribunal permettra à d’autres élèves d’écoles ultra-orthodoxes au Québec de recevoir un enseignement qui respecte les normes.

Lundi, les avocats du gouvernement et ceux de la communauté Tash ont plaidé que ces problèmes avaient été depuis résolus, grâce à des modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique et à des ententes sur l’enseignement à la maison conclues entre les communautés juives et des commissions scolaires.

Une fonctionnaire à la direction de l’enseignement privé au ministère de l’Éducation a déclaré jeudi au tribunal que ces récentes modifications législatives avaient donné au gouvernement beaucoup plus de pouvoir pour garantir le respect des lois dans les écoles religieuses.