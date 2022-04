Les «multipropriétaires» posséderaient près du tiers des propriétés résidentielles

De nouvelles données de Statistique Canada montrent que les propriétaires détenant de multiples propriétés possédaient entre 29 et 41 % des propriétés résidentielles en Ontario, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick en 2019 et 2020.

Les données du Programme de la statistique du logement canadien sur ces quatre provinces révèlent que les particuliers propriétaires de multiples propriétés détenaient 41 % du parc de propriétés résidentielles de la Nouvelle-Écosse, 39 % de celui du Nouveau-Brunswick, 31 % de celui de l’Ontario et 29 % de celui de la Colombie-Britannique.

Pourtant, les propriétaires de multiples propriétés représentaient 22 % de tous les propriétaires en Nouvelle-Écosse, 20 % au Nouveau-Brunswick, 16 % en Ontario et 15 % en Colombie-Britannique.

Les données montrent que dans ces provinces, les propriétaires parmi les 10 % les plus riches gagnent plus que l’ensemble des 50 % ayant les revenus les plus faibles. Les 10 % des propriétaires les plus riches en Ontario et en Colombie-Britannique gagnaient chacun un revenu annuel supérieur à 125 000 $.

La même tranche de données montre par ailleurs qu’entre 2018 et 2019, le nombre d’acheteurs d’une première propriété a augmenté de 17 % au Nouveau-Brunswick, de 9 % en Nouvelle-Écosse et de 6 % en Colombie-Britannique.

La publication de ces données intervient moins d’une semaine après que le gouvernement fédéral a annoncé une série de mesures en matière de logement destinées à rendre les maisons plus abordables pour les premiers acheteurs, et moins accessibles pour les non-résidents.