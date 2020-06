Les municipalités ajoutent des conditions à leur demande de 10 milliards $

OTTAWA — Alors qu’Ottawa n’arrive toujours pas à s’entendre avec les provinces sur la distribution des 14 milliards $ promis pour la réouverture post-épidémie, les municipalités réitèrent leur demande pour au moins 10 milliards $.

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) ajoute quatre «exigences» à cette demande.

Il faudrait que les villes du pays reçoivent «au moins 10 milliards de dollars en fonds de fonctionnement d’urgence», on doit protéger les services essentiels, dont l’eau potable et les transports collectifs, et les fonds doivent être distribués «rapidement et de manière directe». Enfin, et surtout, la part des 14 milliards $ qui reviendrait aux municipalités devrait être «clairement précisée» aux provinces qui recevront l’argent d’Ottawa.

Les provinces, elles, le Québec en tête, refusent les conditions que veut attacher le gouvernement de Justin Trudeau au transfert des 14 milliards $.

Les municipalités préviennent qu’elles devront faire des compressions dans les services essentiels s’il n’y a pas d’aide financière suffisante d’Ottawa pour faire face aux suites de la première vague de l’épidémie de la COVID-19.

Ottawa a déjà décidé de verser plus tôt que prévu les 2,2 milliards $ du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence, une aide directe d’Ottawa aux villes qui est distribuée chaque année.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 2 254 000 tests administrés au Canada depuis le début de la pandémie. On fait passer en moyenne 36 000 tests par jour au Canada. La maladie a été détectée par seulement un peu plus de 1 % de ces tests.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 100 220 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 8299 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 54 383 cas au Québec, dont 5340 décès; 32 917 cas en Ontario, dont 2553 décès; 7579 cas en Alberta, dont 152 décès; 2783 cas en Colombie-Britannique, dont 168 décès; 1061 cas en Nouvelle-Écosse, dont 62 décès; 708 cas en Saskatchewan, dont 13 décès; 308 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 164 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.