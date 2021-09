Les municipalités demandent notamment un financement pérenne des transports en commun

OTTAWA — Les maires des villes canadiennes demandent aux partis fédéraux d’injecter plus d’argent dans les systèmes de transport en commun, pour lutter contre la baisse des revenus causée par la pandémie.

L’achalandage a chuté dramatiquement l’année dernière, lorsque les autorités de la santé publique ont ordonné à tous les travailleurs non essentiels de rester à la maison. Ces mesures sanitaires ont privé les coffres des municipalités de l’argent nécessaire pour faire fonctionner et entretenir les autobus, les métros et les tramways.

Le maire de Halifax, Mike Savage, note par exemple que la Ville perdait entre 2 et 4 millions $ par mois au pire de la pandémie.

La Fédération canadienne des municipalités demande aux partis fédéraux de s’engager à fournir un financement pluriannuel aux villes, pour combler de façon prévisible ces déficits opérationnels.

Le maire Savage estime que ces déficits, s’ils ne sont pas comblés, pourraient devenir des gouffres financiers pour les municipalités, ce qui les empêcherait ensuite d’étendre et de moderniser les options de transport en commun.

Il s’agit de l’une des nombreuses demandes formulées jeudi par la Fédération canadienne des municipalités dans une liste qui comprend également des propositions pour le logement, l’itinérance et l’environnement.